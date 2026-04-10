Alanya’da özellikle gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlar yeniden tartışma konusu oldu. Kestel Mahallesi’nin eski muhtarı Muhterem Şimşek, yayımladığı video ile nargile salonlarının gençler üzerindeki etkisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllar mahallede görev yapan ve bölge halkı tarafından yakından tanınan Şimşek, özellikle okul ve dershane çıkış saatlerinde gençlerin nargile salonlarına yöneldiğini belirterek, bu durumun geleceğe dair ciddi riskler barındırdığını dile getirdi.

“GENÇLER İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR”

Şimşek, nargilenin çoğu zaman masum bir sosyal alışkanlık gibi görüldüğünü ancak genç yaşta başlayan bu alışkanlığın farklı riskleri beraberinde getirebileceğini ifade etti. Özellikle 13-15 yaş grubundaki çocukların bu ortamlarda bulunmasının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gençlerin bu tür ortamlarda uzun süre vakit geçirmesinin, ilerleyen süreçte daha zararlı alışkanlıklara yönelme ihtimalini artırabileceğini savunan Şimşek, ailelerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

YETKİLİLERE DENETİM ÇAĞRISI

Açıklamasında yetkililere de seslenen Şimşek, denetimlerin artırılması gerektiğini dile getirdi. Özellikle akşam saatlerinde nargile salonlarında kimlik kontrollerinin sıklaştırılması gerektiğini belirten Şimşek, bu konuda daha görünür bir denetim mekanizması talep etti.

Şimşek, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik başta olmak üzere ilgili kurumların konuya hassasiyetle yaklaşmasının önemine dikkat çekti.

AİLELERE DE ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

Gençlerin zaman geçirdiği alanların yakından takip edilmesi gerektiğini ifade eden Şimşek, ailelerin çocuklarının sosyal çevresi ve alışkanlıkları konusunda daha bilinçli hareket etmesinin önemine işaret etti.

Alanya’da özellikle turizm sezonu yaklaşırken artan sosyal hareketlilikle birlikte bu tür konuların daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor. Nargile salonlarına yönelik tartışmanın önümüzdeki günlerde yerel yönetimlerin atacağı adımlarla netleşmesi öngörülüyor.