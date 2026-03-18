Küresel enerji piyasalarında yaşanan jeopolitik gerilimler ve döviz kurlarındaki durmak bilmeyen hareketlilik, akaryakıt sektöründe yeni bir deprem etkisi yarattı. Dünya genelindeki arz krizlerinin de tetiklemesiyle Brent petrolün varil fiyatı 103,82 dolara kadar fırladı. Bu ani tırmanış, tüm Türkiye'de olduğu gibi ticari hayatın, ulaşımın ve turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu Alanya'da da akaryakıt tabelalarını endişeyle takip eden sürücüler ile sektör temsilcileri arasında büyük bir alarm durumu oluşturdu.

DEV ZAM KIL PAYI ATLATILDI

Dünya Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, uluslararası piyasalardaki bu sert dalgalanma sonucunda benzinin litre fiyatında tam 2 lira 17 kuruşluk devasa bir artış ihtiyacı ortaya çıktı. Araç sahiplerini ciddi anlamda sarsacak olan bu korkutucu zam beklentisi, son anda devreye giren kamu koruma kalkanıyla frenlendi. Hükümetin fiyat istikrarını sağlama hamlesi sayesinde, hesaplanan bu yıkıcı maliyet artışının sadece 54 kuruşluk kısmı istasyonlardaki pompa fiyatlarına eklendi.

ÖTV FERAGATİ İLE EŞEL MOBİL DEVREDE

Fiyatlardaki bu kontrolsüz fırlamayı dizginlemek için 'Eşel Mobil Sistemi' acil olarak işletildi. Vatandaşın bütçesini doğrudan tehdit eden zammın çok büyük bir bölümü, devletin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirlerinden feragat etmesiyle karşılandı. Lojistik ve günlük ulaşım maliyetlerinin yerel ekonomi üzerinde kritik rol oynadığı Alanya pazarında da, akaryakıta gelebilecek bu ağır faturanın devlet tarafından emilmesi olası bir ekonomik zincirleme krizin önüne geçmiş oldu.