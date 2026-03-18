Dünya ticaretinin şahdamarı Hürmüz Boğazı'nda sular fena ısındı. ABD ordusu, müttefiklerinden beklediği askeri desteği göremeyince uluslararası deniz trafiğini tehdit eden İran ablukasını kırmak için tek başına düğmeye bastı. Washington yönetiminin doğrudan İran kıyılarına yönelik gerçekleştirdiği bu ağır bombardıman, küresel enerji fiyatları ve turizm ulaşım maliyetlerine olası yansımaları nedeniyle Alanya piyasalarında da yakından ve endişeyle takip ediliyor. Pentagon cephesinden gelen son dakika bilgisine göre, hedefte deniz ticaretine kilit vuran güçlendirilmiş yer altı askeri altyapıları vardı.

2.2 TONLUK BOMBALARLA YER ALTI HEDEFLERİ VURULDU

Operasyonun yıkıcı boyutu, kullanılan mühimmatın cinsiyle gözler önüne serildi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), harekatın birkaç saat önce icra edildiğini ve hedeflerin tam isabetle imha edildiğini duyurdu. Yapılan resmi açıklamada nokta atışı operasyonun detayları şu kritik ifadelerle paylaşıldı: "Birkaç saat önce ABD güçleri, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran kıyı şeridinde yer alan güçlendirilmiş (hardened) İran füze tesislerine çok sayıda 5.000 poundluk (yaklaşık 2.2 ton) derinlik delici (sığınak delici) mühimmatı başarıyla kullandı. Bu tesislerde bulunan İran gemisavar seyir füzeleri (cruise füzeleri), boğazdaki uluslararası deniz taşımacılığı için bir risk oluşturuyordu."

MÜTTEFİKLER REDDETTİ, WASHINGTON TEK BAŞINA VURDU

Bu ani ve sarsıcı harekatın perde arkasında ise derin bir diplomatik çatlak yatıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede sivil gemilere kalkan olacak bir görev gücü kurma çabası; İngiltere, Almanya, Japonya ve özellikle operasyonlara asla katılmayacağını duyuran Fransa (Macron) tarafından geri çevrilmişti. Süreçte sadece Hindistan ve BAE'den boğazın güvenli kalmasına dair uyarı mesajları gelirken, masada yalnız kalan Washington yönetimi çareyi askeri imhada buldu. Uzmanlar, harekatta kullanılan ve metrelerce kalınlıktaki betonarme yapıyı delebilen ağır mühimmatların, İran ordusunun dağlık alanlara ve yeraltı mağaralarına gizlediği füzeleri fiziken haritadan silmek üzere özel olarak seçildiğini belirtiyor.