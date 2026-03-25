Akaryakıtta 25 Mart itibarıyla tabela yeniden indi. Benzin ve motorin indirimi, sürücülerin bütçesinde kısa da olsa bir nefes etkisi yarattı. Özellikle Antalya ve Alanya’da günlük araç kullanımı yüksek olan vatandaşlar yeni fiyatları yakından takip ediyor.

Uluslararası petrol fiyatlarındaki geri çekilme ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında indirim pompaya yansıdı. 25 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olan güncelleme sonrası hem benzin hem de motorin grubunda aşağı yönlü değişim görüldü.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM NE KADAR OLDU?

Sektör kaynaklarında sabah saatlerinde paylaşılan bilgilere göre benzinde yaklaşık 50-58 kuruş, motorinde ise 3 lira 62 kuruş ile 3 lira 70 kuruş arasında değişen indirim pompaya yansıdı. Dağıtım şirketi, şehir ve satış noktasına göre kuruş bazlı küçük farklar görülebiliyor.

Bu fark küçük görünüyor ama özellikle şehir içi yoğun araç kullananlar, servis şoförleri, esnaf ve uzun yol yapan sürücüler için motorindeki düşüş daha belirgin bir rahatlama yaratıyor. Alanya gibi günlük ulaşımın büyük ölçüde karayoluna dayandığı yerlerde bu tür indirimler doğrudan cebe dokunuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?

25 Mart sabahı yayımlanan piyasa verilerine göre büyükşehirlerde litre fiyatları yeniden aşağı çekildi. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 62,43 TL, motorinin litre fiyatı ise 73,98 TL seviyesinde yer aldı. Ankara’da benzin 63,41 TL, motorin 75,12 TL; İzmir’de ise benzin 63,68 TL, motorin 75,39 TL olarak paylaşıldı.

Antalya ve Alanya’da fiyatlar istasyona göre değişebiliyor. Birkaç kuruş, bazen de daha fazla. O yüzden vatandaş genelde pompayı görünce anlıyor zaten.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN SÜREKLİ DEĞİŞİYOR?

Benzin ve mazot fiyatları neden değişiyor sorusu son dönemde daha sık soruluyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatları; Brent petrolün uluslararası piyasalardaki seyri, dolar/TL kuru, vergi yükü ve rafineri çıkış fiyatlarına göre güncelleniyor. Jeopolitik gelişmeler de bu tabloyu doğrudan etkiliyor.

Petrol tarafında yaşanan her geri çekilme pompaya birebir ve aynı hızda yansımıyor. Ama sert yükseliş ya da düşüş dönemlerinde tabeladaki değişim daha görünür hale geliyor. Bu son indirim de böyle bir dönemin ardından geldi.

ALANYA’DA SÜRÜCÜLER NEYE BAKMALI?

Özellikle Alanya akaryakıt fiyatları ve çevre ilçelerdeki pompa rakamları, dağıtım firmasına göre değiştiği için vatandaşın tek bir listeye bakıp karar vermesi zor olabiliyor. Uzun yol planlayanlar, ticari araç kullananlar ve günlük yakıt tüketimi yüksek olan sürücüler için istasyon bazlı fiyat karşılaştırması yine önemini koruyor.

Bir depo motorinde oluşan fark bazen tek seferde çok büyük görünmeyebilir. Ama ay sonuna gelince durum değişiyor. Hele işi direksiyon olan için.

Önümüzdeki günlerde Brent petrolde yeni bir yukarı yönlü hareket yaşanmazsa akaryakıt tarafında nispi denge korunabilir. Ancak kur ve uluslararası piyasalardaki oynaklık nedeniyle yeni fiyat güncellemeleri ihtimali masada kalmayı sürdürüyor.