İran-İsrail hattında bayramın ikinci gününde de tansiyon düşmedi. Aynı olayla ilgili iki tarafın yaptığı açıklamalar ise birbirini tutmuyor; biri “uçak sağlam döndü” diyor, diğeri “F-16’yı düşürdük” diye ısrar ediyor.

İsrail ordusunun açıklamasına göre İran semalarında görev yapan bir savaş uçağı, karadan havaya füzeyle hedef alındı. İsrail tarafı, füzeden uçağın zarar görmediğini ve görevi tamamlayan uçağın güvenli şekilde üsse döndüğünü bildirdi. Ayrıca çatışmaların başladığı tarihten bu yana İsrail uçaklarına yönelik birden fazla saldırı girişimi olduğu da aktarıldı.

İran Silahlı Kuvvetleri ise bambaşka bir tablo çizdi. İran’ın orta kesimlerinde hava savunma sistemlerinin bir İsrail F-16’sını düşürdüğünü duyuran İran, savaşın başından bu yana İran hava sahasına giren yaklaşık 200 uçağın da engellendiğini öne sürdü.

Arada kalan soru şu: Aynı gökyüzünde aynı saatlerde ne oldu, kim neyi vurdu… Netleşen bir şey var, o da çatışmanın durmadığı.

Gerilimin 28 Şubat’ta başlayan askeri süreçte, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarıyla daha da tırmandığı hatırlatıldı. İran’ın buna karşılık olarak yalnızca İsrail’i değil, ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerdeki hedeflere de saldırılar düzenlediği belirtildi.

Sahadaki çatışma sürerken siyasi mesajlar da kafa karıştırıyor. ABD’de Donald Trump’ın İran’a ilişkin “savaşı bitiriyoruz” şeklindeki açıklamasının, taraflar arasındaki söylem savaşını daha da büyüttüğü yorumları yapılıyor; ama tam olarak neyi kastettiği…

Bilanço tarafında ise tablo ağırlaşıyor. İranlı yetkililerin açıklamalarına göre saldırılarda aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Aynı kaynaklar, ölü sayısının 1348’e, yaralı sayısının ise 17 bini aşmış durumda olduğunu bildirdi.

Bu rakamlar, Alanya’da da evde mutfak hesabı yapan, turizm sezonunu takip eden ya da döviz ve akaryakıt fiyatlarını izleyen herkesin gündemine ister istemez giriyor; çünkü bölgedeki her sıcak gelişme, fiyatlardan uçuş planlarına kadar pek çok başlığı etkileyebiliyor.

Ayrıca İran’ın, ABD’ye ait Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Üssü’ne balistik füze fırlattığına yönelik iddialar da gündemde yerini koruyor. Taraflardan gelen açıklamalar, önümüzdeki günlerde yeni karşılıklı hamlelerin yaşanabileceğine işaret ediyor.