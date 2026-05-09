Kurban Bayramı için planlanan 9 günlük tatil dönemi yaklaşırken, turizm sektöründeki fiyatlandırmalar ve beklentiler netlik kazandı. Türkiye gazetesi tarafından yayımlanan habere göre, ülke genelinde yaklaşık 10 milyon vatandaşın seyahate çıkması ve turizm alanında 180 milyar liralık bir ekonomik hacim oluşması öngörülüyor.

GECELİK KONAKLAMA 1500 LİRADAN BAŞLIYOR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın aktardığı verilere göre, yurt içi konaklama bedelleri geçtiğimiz yıla oranla yüzde 25 artış gösterdi. Bu yükselişin ardından, bayram sürecinde kişi başı gecelik otel fiyatları 1500 lira seviyesinden başlıyor. İki kişilik, her şey dahil konseptli 5 gecelik bir tatilin ortalama maliyeti ise 30 bin liraya ulaşıyor. Yurt dışı alternatiflerinde ise otobüslü turlar kişi başı 150 avro, uçaklı paketler ise 450 avrodan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

ALANYA VE AKDENİZ'E YOĞUN TALEP BEKLENTİSİ

Bayram tatilinin havaların ısındığı bir döneme denk gelmesi, güney sahillerindeki kıyı otellerine yönelik ilgiyi artırıyor. TÜRSAB değerlendirmesinde, talebin ağırlıklı olarak Akdeniz, Ege ve KKTC ekseninde yoğunlaştığı bildirildi. Antalya merkezli bu hareketliliğin, bölgenin en büyük turizm destinasyonlarından biri olan Alanya'daki tesislerin doluluk oranlarına olumlu yönde yansıması muhtemel görünüyor. Tatilcilerin güney sahilleri dışında kültür turları kapsamında Karadeniz, Kapadokya ve GAP bölgelerine ilgi gösterdiği, doğa ve termal turizm arayanların ise Afyon ile Sapanca'yı tercih ettiği ifade ediliyor.