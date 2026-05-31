Burdur Bucak’ta bayram dönüşü trafiğinde meydana gelen zincirleme kaza, dört ailenin ocağına ateş düşürdü. Kaza, Elsazı köyü yakınlarında bulunan Isparta-Antalya karayolunda yaşandı.

İlk belirlemelere göre İbrahim Enes O. yönetimindeki 32 ABS 038 plakalı otomobil, Şerafettin Şükrullah B.’nin kullandığı 06 EHD 360 plakalı araç, İsmail Kır’ın idaresindeki 32 GE 132 plakalı otomobil ve Furkan Kürşat Yıldız’ın kullandığı 07 FIK 54 plakalı araç birbirine girdi.

Kazada 32 GE 132 plakalı aracın sürücüsü İsmail Kır ile 07 FIK 54 plakalı aracın sürücüsü Furkan Kürşat Yıldız olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan İnci Yıldız ve Ramazan Yıldız da hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar arasında sürücüler ve araçlarda bulunan yolcuların olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

ÜÇ YARALININ DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.K., M.A.O. ve K.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Diğer yaralıların tedavileri ise çeşitli hastanelerde sürüyor.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın ardından bölgeye Burdur, Antalya ve Isparta’dan çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi gönderildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle Isparta-Antalya karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet savcısının talimatıyla, kazayı hafif yaralı olarak atlatan 32 ABS 038 plakalı aracın sürücüsü İbrahim Enes O. gözaltına alındı.

İlk değerlendirmelerde kazanın hatalı sollama nedeniyle meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Jandarma ekiplerinin ve savcılığın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.