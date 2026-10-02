"Karayipler'den Alanya'ya Uzanan Tropikal Hikaye" temasıyla düzenlenecek 5. Alanya Uluslararası Tropikal Meyve Festivali, 9-10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtım toplantısı ve tadım etkinliği ise 6 Ekim Salı günü saat 12.30'da Alanya Belediyesi Meclis Salonu fuaye alanında yapılacak.

Bu yıl beşincisi düzenlenen festival, Alanya'da yetiştirilen tropikal meyveleri üreticiler, ziyaretçiler ve sektör temsilcileriyle buluşturuyor. Festivalin bu yılki teması "Karayipler'den Alanya'ya Uzanan Tropikal Hikaye" olarak belirlendi.

TANITIM VE TADIM 6 EKİM'DE

Festival öncesinde düzenlenecek tanıtım toplantısında programın ayrıntıları paylaşılacak; katılımcılar Alanya'da yetişen tropikal meyvelerin tadına bakma imkânı bulacak. Toplantı 6 Ekim 2026 Salı günü saat 12.30'da Alanya Belediyesi Meclis Salonu fuaye alanında gerçekleştirilecek.

ALANYA TROPİKAL MEYVENİN MERKEZİ

Alanya, iklimi sayesinde avokado, mango, papaya, ejder meyvesi ve liçi gibi tropikal meyvelerin Türkiye'deki önemli üretim merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Her yıl düzenlenen festival, bu ürünlerin tanıtımına ve üreticilerin pazara erişimine katkı sağlamayı hedefliyor.