Alanya’da altın piyasası son 5-6 aydır yatay seyrini korurken, sektör temsilcilerinden yatırımcıya kritik mesajlar geldi. Savaşın ilk dönemlerinde zirveyi gören gram altının mevcut seviyelerde dengelendiğini belirten Köseoğlu Kuyumculuk Sahibi Yahya Arslan, "Şu anki fiyatlar alım için gayet uygun. Altın uzun vadede her zaman kazandırır" dedi.

Dünya genelindeki jeopolitik gelişmeler ve piyasa dinamikleri altın fiyatlarındaki dengelenme sürecini beraberinde getirdi. Alanya’da kuyumculuk sektörünün deneyimli isimlerinden Yahya Arslan, bölgedeki piyasa durumunu, düğün sezonunun etkilerini ve yatırımcılara yönelik tavsiyelerini Yeni Alanya Gazetesi’ne değerlendirdi.

"GRAM ALTIN 6 BİN 500 - 6 BİN 600 LİRA BANTLARINDA DENGELENDİ"

Savaşın ilk başladığı süreçte piyasalarda yaşanan sert yükselişlerin ardından altının makul seviyelere gerilediğini ifade eden Arslan, "Altın fiyatları yaklaşık 5-6 aydır hemen hemen aynı seviyelerde seyrediyor. Savaşın ilk çıktığı günlerde gram altının fiyatı 8 bin 300 ile 8 bin 400 lira seviyelerine kadar tırmanmıştı. Şu anda ise 6 bin 500 ile 6 bin 600 lira civarında işlem görüyor. Yaklaşık 2-3 aydır bu seviyelerde bir dengelenme söz konusu. Bize sorarsanız şu anki fiyatlar alım yapmak isteyenler için oldukça makul ve değerlendirilebilir seviyelerde" şeklinde konuştu.

TURİZM DURAĞAN, KIŞ DÜĞÜNLERİ PİYASAYA CAN SUYU OLACAK

Bölge ekonomisinin ana lokomotifi olan turizm sezonundaki gidişatın iç piyasa üzerindeki etkilerine değinen Arslan, piyasadaki hareketliliğin kış sezonuyla birlikte artmasını beklediklerini vurguladı:

"Turizm sezonunun beklentilerin altında kalması ve altın fiyatlarının uygun seviyelerde seyretmesine rağmen piyasanın daha hareketli olması gerekiyordu. Ancak genel ekonomik koşullar nedeniyle piyasada bir miktar durgunluk hakim. Özellikle borsa ve fon tarafındaki hareketliliğin önümüzdeki süreçte altını da tetikleyeceğini ve daha canlı bir döneme girileceğini öngörüyoruz. Ayrıca Alanya’da kış dönemi geleneksel olarak düğün sezonu olduğu için ufaktan bir hareketlenme başladı. Bu hareketliliğin ilerleyen günlerde daha da artacağını düşünüyoruz."

"36 YILLIK TECRÜBEMLE SÖYLÜYORUM: EN GÜVENLİ LİMAN YASTIK ALTI"

Sektörde 36 yılı geride bıraktığını belirten Yahya Arslan, dalgalı piyasa koşullarında altının tarihsel olarak en güvenli yatırım aracı olma vasfını koruduğunun altını çizdi. Yatırımcılara kısa vadeli dalgalanmalara takılmamaları yönünde tavsiyede bulunan Arslan, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımıza çağrımız net: Altın uzun vadede her zaman kazandırır. Şu anda grafiklerde bir düşüş bandı var gibi görünse de bizim tavsiyemiz uzun vadeli düşünülmesidir. 36 yıldır bu sektörün içerisindeyim; atalarımızdan öğrendiğimiz ve tecrübe ettiğimiz üzere yastık altı yatırımı en garanti ve en sağlam yatırımlardan biridir. Fonlar, borsa ve benzeri finansal enstrümanlar çalkantılı dönemlerden geçebilir. Riskten uzak durmak ve birikimini garantiye almak isteyenler için altın yine en iyi seçenektir. Uzun vadede altının kazandıracağını net bir şekilde ifade edebilirim."