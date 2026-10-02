Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir'de katıldığı toplantıda Türkiye genelindeki ulaşım yatırımlarını değerlendirirken, yapımı devam eden Antalya-Alanya Otoyolu Projesi hakkında da son bilgileri paylaştı. Bakanlık verilerine göre, 122 kilometre uzunluğundaki dev projede çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor.

Türkiye'nin son 24 yılda ulaşım altyapısına 355 milyar dolar yatırım yaptığını aktaran Uraloğlu, 2002'de 1.714 kilometre olan otoyol ağının 3 bin 796 kilometreye ulaştığını bildirdi. Bu genişleme stratejisinin önemli bir parçası olan Antalya-Alanya güzergahında, 25 Temmuz 2025 tarihinde başlayan inşaat sürecinin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 30 seviyesine ulaştı.

PROJENİN DETAYLARI NELER?

Serik Kavşağı'ndan başlayıp Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacak otoyol, 84 kilometresi ana gövde ve 38 kilometresi bağlantı yolları olmak üzere toplam 122 kilometreden oluşuyor. Ana gövdenin üçer, bağlantı yollarının ise ikişer şeritli olarak inşa edilmesi planlanıyor. Projenin sözleşme gereği 2028 yılı içinde bitirilmesi öngörülürken, hedefin Mayıs 2028'den önce güzergahı trafiğe açmak olduğu duyuruldu.

OTOYOL BÖLGEYE NE KAZANDIRACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklamasına göre, projenin devreye girmesiyle mevcut karayolundaki trafik yükünün büyük ölçüde hafiflemesi ve iki kent arasındaki yolculuk süresinin yaklaşık 36 dakikaya düşmesi bekleniyor. Bu gelişmenin olası yansıması olarak, özellikle yaz aylarında Alanya'ya yönelik turizm lojistiğinin hızlanması ve bölge trafiğindeki yoğunluğun azalması yakından takip ediliyor.