Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılmasının ardından belediye meclisinde büyük bir kopuş gerçekleşti. Kamuoyuna yansıyan gelişmelere göre, CHP listesinden meclise giren 24 üyeden 22'si partisinden istifa ederek Yeni Parti saflarına katıldı.

Yaşanan bu toplu istifa kararının ardından, meclisteki CHP grubunda yalnızca Hasan Can Kamburoğlu ve Utkan Hasan Eminoğlu kaldı. Üyelerin büyük çoğunluğunun ayrılması, Alanya Belediye Meclisi'ndeki siyasi dengeyi doğrudan değiştirdi.

İSTİFA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Sürecin başlangıcı, Başkan Osman Tarık Özçelik'in 30 Eylül'de kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine dayanıyor. Bu gelişmeyi öğrenmesinin ardından 1 Ekim'de istifasını duyuran Özçelik'i, meclis üyeleri Faruk Konukçu ve Ahmet Top izlemişti. Ahmet Top, ayrılık kararını doğrudan Özçelik ve Konukçu hakkındaki disiplin süreçlerine tepki olarak aldığını açıklamıştı.

MECLİSTE YENİ DENGE

Son gerçekleşen 22 kişilik toplu istifa dalgasıyla birlikte, Yeni Parti çatısı altında toplanan meclis grubunun izleyeceği yol haritası da yeniden şekillenecek. Önümüzdeki süreçte yapılacak meclis toplantılarında, ortaya çıkan yeni siyasi dağılımın karar alma süreçlerine nasıl yansıyacağı netlik kazanacak.