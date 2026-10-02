Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yayımlanan verilere göre, 3 Ekim 2026 tarihinde Antalya'nın Alanya, Aksu, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Korkuteli ve Kumluca ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında yürütülecek bakım, onarım ve yatırım çalışmaları sebebiyle birçok mahallede enerji akışına ara verilecek.

ALANYA'DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Alanya'nın farklı bölgelerinde sabah 09.00'da başlayacak kesintiler, çoğunlukla 16.00'ya kadar devam edecek. Başköy, Beldibi ve Fakırcalı mahallelerindeki yatırım çalışmaları nedeniyle İnasar, Hopurlu ve Kuzlatan bölgelerinde enerji kesintisi yaşanacak. Çamlıca Mahallesi'nde Lortlar ve Hacı Paşa mevkileri ile Okurcalar Mahallesi'ndeki 563, 541, Atatürk sokakları ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi de kesinti programına dahil edildi. Oba Mahallesi'nde ise üçüncü şahıs çalışmaları sebebiyle Yüzbaşıoğlu bölgesi ve çevresindeki sokaklarda 09.00 ile 11.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

DİĞER İLÇELERDEKİ KESİNTİ PROGRAMI

AEDAŞ açıklamasına göre, Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde deplase çalışmaları sebebiyle 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Kocabel Koyu ve Yörükler Caddesi gibi noktalara elektrik verilemeyecek. Finike'de Adrasan, Beykonak, Göksu ve Kum mahallelerinde; Gazipaşa'da Yakacık Mahallesi'nde; Kemer'de ise Çamyuva Mahallesi İstiklal Caddesi çevresinde gün boyu bakım onarım faaliyetleri yürütülecek. Korkuteli Yeni Mahalle'de kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında planlanırken, Elmalı, Kaş ve Kumluca'nın çeşitli mahallelerinde de 16.00'ya kadar sürecek iletken yenileme işlemleri gerçekleştirilecek.

KESİNTİ ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Özellikle Alanya ve diğer sahil ilçelerinde işletmelerin 7 saati bulacak bu kesintilere karşı jeneratör sistemlerini hazır bulundurmaları büyük önem taşıyor. Vatandaşların da planlı kesinti saatlerinde elektronik cihazlarını prizden çekerek, enerji geri geldiğinde yaşanabilecek olası voltaj dalgalanmalarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.