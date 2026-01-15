Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanlığı’nın ev sahipliğinde hafta sonu düzenlenen ve büyük bir katılıma sahne olan "1. Tanışma ve Kaynaşma Yemeği" kamuoyunda geniş yankı buldu. Etkinliğin ardından bir açıklama yapan İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, Alanya’nın sergilediği birlik ve beraberlik tablosunun kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

​‘GENEL BAŞKANIMIZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM’

​Başkan Akkuş, yayımladığı mesajda katılım sağlayan herkese teşekkür ederek şunları söyledi: ​ "Hafta sonu ev sahipliğini yaptığımız 1. Tanışma ve Kaynaşma Yemeğine katılımlarıyla bizleri onurlandıran herkese; Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu ve tüm ekibim adına yürekten teşekkür ediyorum."

​SİYASET VE İŞ DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ

​Organizasyona katılan üst düzey isimlere ayrıca parantez açan Akkuş; Teşkilat Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi Ali Çelik, İl Başkanı Mustafa Güneş, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerine şükranlarını sundu. Alanya’nın tüm dinamiklerini bir araya getiren davetle ilgili olarak Akkuş, "Davetimize icabet eden Alanya halkına, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcilerine, siyasi parti temsilcilerine, oda başkanlarımıza ve oda başkan adaylarımıza teşekkür ediyorum. Gösterilen bu yoğun ilgi, Alanya için ortak bir gelecek hedefi etrafında ne kadar güçlü bir bağ kurduğumuzun kanıtıdır," dedi.

​‘ALANYA İÇİN ORTAK GELECEK’

​Organizasyonun mutfağında çalışan ekibini de unutmayan Akkuş, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bu büyük organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza ve gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte tanıştık, kaynaştık ve Alanya’mız için güçlü bir adım attık. Saygılarımla."

​Hafta sonu gerçekleşen bu buluşma, Anahtar Parti’nin Alanya’daki teşkilatlanma gücünü ve halkla olan bağını bir kez daha gözler önüne serdi.