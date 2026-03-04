Orta Doğu’da tırmanan gerilimde yeni bir iddia gündemde. İran’ın radarlar tarafından tespit edilmesi zor olduğu öne sürülen “görünmez füzeleri”ni devreye alabileceği konuşuluyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede gerilim hızla tırmanıyor. Karşılıklı misillemeler sürerken İran cephesinden savaşın seyrini değiştirebilecek yeni bir iddia gündeme geldi.

İddiaya göre Tahran yönetimi, dünyadaki birçok savunma sistemi tarafından tespit edilmesi zor olan “görünmez füze teknolojisini” sahaya sürmeye hazırlanıyor. Bu gelişmenin ABD ve İsrail açısından yeni bir güvenlik endişesi yarattığı belirtiliyor.

“GÖRÜNMEZ FÜZE” İDDİASI GÜNDEMDE

28 Şubat sabahı İsrail’in ABD ile birlikte İran’ı hedef alan saldırılarının ardından bölgede çatışma riski daha da büyüdü. Günlerdir devam eden karşılıklı saldırılar sırasında İran’ın direnişi dikkat çekerken, askeri kaynaklara dayandırılan bazı iddialar gündemi hareketlendirdi.

İran’ın, radar sistemleri tarafından tespit edilmesi son derece zor olduğu iddia edilen yeni nesil “görünmez füze” sistemlerini kullanabileceği konuşuluyor. Bu tür silahların özellikle hava savunma sistemlerini aşma kabiliyeti nedeniyle kritik önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Bölgede görev yapan askeri analistler, İran’ın son yıllarda balistik ve hipersonik füze teknolojilerine büyük yatırım yaptığına dikkat çekiyor. Ancak söz konusu “görünmez füze” iddialarının resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadığı da belirtiliyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ HASARI ORTAYA KOYDU

İran’ın misilleme saldırılarında özellikle ABD’ye ait olduğu belirtilen bazı askeri tesisler ile iletişim altyapılarının hedef alındığı ileri sürüldü. Bölgeden gelen uydu görüntülerinde bazı tesislerde ağır hasar oluştuğu görülürken, zararların yaklaşık 2 milyar dolara yaklaştığı iddia edildi.

Bu saldırıların özellikle radar ve iletişim sistemlerini hedef almasının, İran’ın elektronik harp kapasitesine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdığı ifade ediliyor.

İSRAİL'DE YÜZLERCE YARALI

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarında son 24 saat içinde 219 kişi yaralandı. Yaralıların büyük bölümünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca 7 kişinin panik nedeniyle tedavi gördüğü, 4 kişinin ise kontrol amaçlı sağlık taramasından geçirildiği belirtildi. Cumartesi günü başlayan saldırıların ardından toplam 1274 kişinin hastanelerden taburcu edildiği ve 96 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Bu arada İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. Katz, İran’ın saldırı planlarını sürdüren tüm liderlerin hedef alınacağını belirterek gerilimi daha da artıran mesajlar verdi.

Orta Doğu’da tansiyonun hızla yükseldiği bu süreçte gözler hem diplomatik girişimlere hem de tarafların atacağı yeni askeri adımlara çevrilmiş durumda.