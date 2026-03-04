Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasının dünya enerji piyasalarını sarsabileceğini söyledi. Vucic’e göre petrol fiyatlarında yaşanabilecek büyük artış Avrupa ekonomisini ağır bir krize sürükleyebilir.

Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel enerji piyasalarında yeni bir krizin kapısını aralayabilir. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararıyla ilgili yaptığı değerlendirmede oldukça sert ifadeler kullandı.

Vucic’e göre boğazın kapanması sadece bölgesel bir mesele değil. Küresel enerji arzını doğrudan etkileyen bu gelişmenin özellikle Avrupa ekonomisini ağır bir baskı altına sokabileceğini söyledi.

“PETROL FİYATLARI HEPİMİZİ ÖLDÜRECEK”

Vucic açıklamasında petrol fiyatlarında yaşanabilecek sert yükselişe dikkat çekti. Avrupa’nın enerji konusunda zaten kırılgan bir dönemden geçtiğini söyleyen Sırp lider, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının ekonomik sonuçlarının ağır olacağını belirtti.

“Petrol fiyatları hepimizi öldürecek. Hürmüz Boğazı’nın kapanması nedeniyle Avrupa cehenneme düşecek” ifadelerini kullanan Vucic, enerji maliyetlerindeki artışın küresel enflasyonu daha da yukarı taşıyabileceğini söyledi.

Enerji maliyetlerindeki sert yükselişin özellikle sanayi üretimini ve ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyebileceği konuşuluyor. Bu da hem Avrupa’da hem de dünya genelinde yeni bir ekonomik dalgalanma riskini gündeme getiriyor.

Petrol fiyatı arttığında zincirleme etki oluşuyor. Ulaşım pahalanıyor, üretim maliyeti artıyor, market rafındaki ürün bile birkaç hafta içinde zam görüyor. Yani mesele sadece enerji değil… günlük hayatın tamamı.

Birçok ülkede bu tür krizler ilk olarak akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Ardından elektrik faturaları, taşımacılık ve gıda fiyatları geliyor. Sonra…

İRAN: HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakın kaynaklardan gelen açıklamalar da tansiyonu yükseltti. Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı’nın geçişlere kapatıldığını ve geçmeye çalışan gemilere saldırılacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Cebbari, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak bu adımın atıldığını ifade etti. Cebbari, boğazdan geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağını ve petrol sevkiyatının durdurulacağını savundu.

Bu açıklamalar küresel enerji piyasalarında yeni bir belirsizlik dalgası yaratırken, petrol fiyatlarının hızla yükselme ihtimali uluslararası piyasalarda yakından izleniyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN BU KADAR KRİTİK?

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliğinin en kritik noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Basra Körfezi’ni açık denizlere bağlayan bu dar su yolu, dünyanın en önemli petrol geçiş hatlarından biri.

Dünya petrol ticaretinin büyük bölümü bu boğazdan geçiyor. Ayrıca sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının da önemli bir kısmı yine bu rotayı kullanıyor.

Umman ile İran arasında bulunan boğazın en dar noktası yaklaşık 33 kilometre. Bu nedenle alternatif bir rota oluşturmak oldukça zor görülüyor.

Bu yüzden boğazın kapanması ihtimali bile enerji piyasalarında panik yaratabiliyor. Küresel petrol fiyatları hızla yükseliyor ve bu dalga kısa sürede tüm ekonomilere yansıyor.

Özetle… Hürmüz’de yaşanacak bir kriz sadece bölgeyi değil, dünyanın tamamını etkileyebilecek büyüklükte.