Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle milyonlarca öğrenci aynı soruyu soruyor. Peki 4, 5 ve 6 Mart’ta okullar tatil mi? Resmi açıklamalar netleşti.

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası, öğrenciler ve veliler arasında “4-5-6 Mart okullar tatil mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle sosyal medyada dolaşan kar tatili iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklerden gelen açıklamalar dikkatle takip ediliyor.

Ancak şu ana kadar yapılan resmi duyurulara göre Türkiye genelinde 4 Mart Çarşamba günü için okulların tatil edildiğine dair herhangi bir karar bulunmuyor. Eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

RESMİ KARAR VALİLİKLER TARAFINDAN VERİLİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, olumsuz hava koşullarına bağlı tatil kararlarını doğrudan merkezden almıyor. Bu tür kararlar, il ve ilçe valiliklerinin değerlendirmesi doğrultusunda veriliyor.

Yetkililer, kar yağışı veya buzlanma gibi risklerin oluşması halinde valiliklerin eğitime ara verilmesi yönünde karar alabileceğini belirtiyor. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin yaşadıkları ilin resmi duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

KAR YAĞIŞI BAZI BÖLGELERDE ETKİLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde buzlanma ve ulaşımda aksama riski bulunduğu belirtiliyor.

Özellikle Bingöl, Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane gibi illerde kar yağışının etkili olduğu ifade edilse de, bu illerde de şu an için okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Sabah saatlerinde buzlanma ihtimalinin bulunduğu bölgelerde öğrencilerin ve velilerin ulaşım konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA DİKKAT

Son günlerde sosyal medya ve WhatsApp gruplarında “okullar tatil edildi” şeklinde birçok iddia dolaşıyor. Yetkililer bu tür bilgilerin büyük bölümünün teyitsiz ve yanlış olabileceği konusunda uyarıyor.

Veliler ve öğrencilerin en doğru bilgiye valiliklerin resmi internet siteleri, sosyal medya hesapları ve Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları üzerinden ulaşabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle resmi kaynaklar dışında yayılan tatil haberlerine temkinli yaklaşılması gerektiği ifade ediliyor.

Kısacası, 4 Mart Çarşamba günü için Türkiye genelinde okullar tatil edilmedi. 5 ve 6 Mart için ise şu ana kadar herhangi bir ilde resmi tatil kararı bulunmuyor.

Veliler ve öğrenciler, yaşadıkları ilde olası bir kar tatili kararının açıklanıp açıklanmadığını valilik duyurularından takip etmeye devam ediyor.

Yani bugün için… ders zili çalıyor.