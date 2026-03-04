Ekonomist İslam Memiş, savaş geriliminin piyasaları sarsmasına rağmen yatırımcılara “panik yapmayın” uyarısında bulundu. Memiş’e göre borsada yıl sonu için 20 bin puan ihtimali masada.

Küresel piyasalarda İsrail-İran gerilimi nedeniyle sert dalgalanmalar yaşanırken yatırımcıların gözü yeniden güvenli limanlara ve borsaya çevrildi. Ekonomist İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek özellikle uzun vadeli yatırımcılar için dikkat çeken seviyeleri işaret etti.

Memiş’e göre son günlerde görülen sert fiyat hareketleri kalıcı bir trend değişimi değil. Daha çok jeopolitik gerilimin yarattığı panik fiyatlaması olarak değerlendiriliyor.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Borsa İstanbul’da dalgalı seyrin devam edebileceğini söyleyen Memiş, BİST 100 endeksi için kısa vadede geniş bir bant öngördüğünü belirtti.

Memiş, endeksin 12 bin 900 – 13 bin 700 puan aralığında hareket edebileceğini ifade ederken özellikle 13 bin puanın altındaki geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcı için fırsat olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Orta ve uzun vadeli beklentisini de paylaşan Memiş, yıl sonu için dikkat çeken bir hedef verdi.

Memiş’e göre Borsa İstanbul’un 16 bin puanın üzerine çıkması beklenen bir senaryo. Bölgesel risklerin azalması halinde ise 20 bin puan seviyesinin görülmesi sürpriz olmayacak.

ALTIN İÇİN “BEKLE” TAVSİYESİ

Jeopolitik riskler nedeniyle altın piyasasında sert hareketlerin görülebileceğini söyleyen Memiş, özellikle nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların panik satışlarından kaçınması gerektiğini ifade etti.

Ons altın için kısa vadede 5.250 – 5.400 dolar aralığının izleneceğini belirten Memiş, orta vadede ise yükseliş beklentisinin sürdüğünü dile getirdi.

Memiş, savaş olmasa bile yılın ilk yarısı için 6 bin dolar seviyesinin hedef olarak konuşulduğunu hatırlatarak bu beklentinin tamamen ortadan kalkmadığını vurguladı.

GÜMÜŞ VE PETROL UYARISI

Gümüş tarafında altın kadar iyimser olmadığını ifade eden Memiş, ons gümüşte 98 – 109 dolar bandının güçlü direnç bölgesi olduğunu söyledi.

Memiş’e göre 100 doların üzeri kısa vadeli yatırımcı için satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Enerji piyasasına da değinen Memiş, Brent petrol fiyatlarında yeni yükseliş riskine dikkat çekti. 78 doların aşılması halinde 82 dolar direncinin gündeme gelebileceğini belirten Memiş, jeopolitik gerilimin artması durumunda 90, 100 hatta 115 dolar seviyelerinin test edilebileceğini ifade etti.

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.