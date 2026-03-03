SGK verilerine göre 2024 yılı boyunca, özellikle yetim maaşı alabilmek amacıyla yapılan hileli boşanmalar mercek altına alındı. Türkiye genelinde bu kapsamda 3 bin 936 denetim gerçekleştirildi.

Yapılan incelemelerde, resmi olarak boşanmasına rağmen aynı evde yaşamayı sürdürdüğü belirlenen 2 bin 606 kişi hakkında işlem başlatıldı. Bu kişilerin aylıkları kesildi.

FAİZİYLE GERİ ALINACAK

Kurumdan yapılan açıklamada, haksız yere alınan aylıkların yalnızca kesilmekle kalmayacağı, aynı zamanda faiziyle birlikte geri tahsil edileceği bildirildi. Sürecin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü kaydedildi.

SGK, kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri, sahte sigortalı ve hileli boşanmalara yönelik denetimlerin süreceğini vurguladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Açıklanan rakamlar sosyal medyada da geniş yankı buldu. Özellikle “hileli boşanma yoluyla maaş alanlar” başlığı altında yapılan yorumlarda, denetimlerin sıklaştırılması gerektiği yönünde görüşler paylaşıldı.

SGK’nın son verileri, sosyal güvenlik sisteminde usulsüzlüklere karşı denetimlerin artırıldığını ortaya koydu.