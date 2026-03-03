​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Sekreteri Avukat Mehmet Can Karagöz, gündeme dair yaptığı açıklamalarla iktidarın ekonomi politikalarını ve yerel yönetimlere yönelik müdahalelerini sert bir dille eleştirdi. Karagöz, halkın ekonomik dar boğazda olduğunu vurgulayarak çözümün sandıkta olduğunu belirtti.

​"NE DEDİLERSE TAM TERSİ ÇIKIYOR"

​Açıklamasında iktidarın seçim dönemindeki söylemleri ile bugünkü uygulamaları arasındaki çelişkiye dikkat çeken Karagöz, Bolu Belediye Başkanı’na yönelik hukuki sürece ve emekli ikramiyelerine değindi:

​"CHP, belediyeleri alırsa sosyal yardımları kesecek dediler; bugün ise öğrencilere burs verdiği için Bolu Belediye Başkanı’nı tutukladılar. Aynı gün emeklilere bayram ikramiyesine zam yok, bütçe yetersiz dediler. Her zamanki gibi ne dedilerse tam tersi çıkıyor."

​"BÜTÇE BAHANE, LİYAKATSİZLİK ŞAHANE"

​Karagöz, ekonomik krizin faturasının her zaman dar gelirli vatandaşa kesildiğini belirterek, bütçenin yetersiz olduğu yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Karagöz, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Toprağa yağmur düştüğü an kesilen elektrik misali, savaş ihtimali görüldüğü anda olan emekliye, dar gelirli vatandaşa oluyor. Halbuki bu yılın bütçesi çoktan hazırlandı, emekliye ayrılacak pay belirlendi. Bugün söylenen şeyler bahaneden başka bir şey değil."

Liyakatsiz kadroların tanımı tam olarak budur. Bahane üretirler, bir düşman üretip onu suçlarlar, günün sonunda memleketin lehine bir sonuç çıkaramazlar."

​​Açıklamasının sonunda hükümete "meydan okuyan" Av. Mehmet Can Karagöz, mevcut siyasi ve ekonomik tablodan çıkış yolu olarak halkın iradesini işaret etti. Karagöz, "Milletin kararından kaçmayın, sandığı koyalım, yanıtımızı alalım" diyerek erken seçim çağrısında bulundu.



