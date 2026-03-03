Türkiye’de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren araç muayene sistemi 2027 yılında köklü bir değişime hazırlanıyor. Uzun yıllardır hizmet veren TÜVTÜRK’ün sözleşmesi sona ererken, yapılan ihaleyi kazanan MOİ ortak girişim grubu bünyesindeki Turka, yeni dönemin yol haritasını paylaştı. Açıklamalara göre teknoloji destekli altyapı ile hem randevu yoğunluğu azaltılacak hem de istasyonlardaki bekleme süreleri düşürülecek.



TÜVTÜRK DÖNEMİ SONA ERİYOR



Araç muayene hizmetlerinde tek yetkili konumda olan TÜVTÜRK’ün sözleşme süresi 2027’de doluyor. İhaleyi kazanan Turka, bu tarihten itibaren Türkiye genelinde muayene işlemlerini devralacak. Şirket, Şubat 2026 itibarıyla operasyonel hazırlıklarını hızlandırdı. Devir sürecine kadar altyapı yatırımları ve personel eğitimlerinin tamamlanması planlanıyor.



250 SABİT, 80 MOBİL İSTASYONLA BAŞLAYACAK



ABD merkezli araç muayene şirketi Opus’un CEO’su Lothar Geilen’in verdiği bilgilere göre, ilk etapta 250 sabit istasyon hizmete alınacak. Uzak bölgelerdeki araç sahiplerine ulaşmak amacıyla 80 mobil istasyon da devreye girecek.



Toplamda 850 hat üzerinden hizmet verilmesi planlanıyor. Bu kapasite artışıyla birlikte özellikle büyük şehirlerde yaşanan randevu yoğunluğunun dengelenmesi hedefleniyor.



İŞLEM SÜRELERİ KISALACAK



Yeni sistemin en dikkat çeken hedefi, araç başına düşen muayene süresini azaltmak. Gelişmiş otomasyon teknolojileri sayesinde işlem süresinde en az yüzde 10’luk düşüş planlanıyor.



Ağır vasıtalarda ise daha iddialı bir hedef var. Mevcut sistemde ortalama 45 dakika süren kamyon ve benzeri araç muayenelerinin, yeni dönemde yaklaşık 20 dakikaya indirilmesi amaçlanıyor. Bu da istasyonların günlük araç kabul kapasitesini doğrudan artıracak.



DİJİTAL SİSTEMLER DEVREYE GİRECEK



Otomasyon ve dijital veri girişi altyapısı sayesinde insan kaynaklı hataların azaltılması planlanıyor. Randevu sisteminde yaşanan tıkanıklıkların daha fazla hat ve güçlü yazılım altyapısı ile çözülmesi bekleniyor.



Özellikle yoğun şehirlerde, istasyonlarda geçirilen toplam sürenin kısalması araç sahiplerinin günlük planlamasını da kolaylaştıracak.



ANTALYA VE ALANYA’YI NASIL ETKİLEYECEK?



Turizm sezonunda araç hareketliliğinin arttığı Antalya ve Alanya gibi bölgelerde, muayene istasyonlarındaki yoğunluk sıkça gündeme geliyor. Yeni sistemle birlikte kapasite artışı sağlanırsa, özellikle ticari araç sahipleri ve servis taşımacılığı yapan işletmeler için zaman kaybının azalması bekleniyor.



Mobil istasyon uygulamasının, kırsal mahalleler ve ilçe merkezlerine uzak bölgelerde yaşayan araç sahipleri için de kolaylık sağlaması öngörülüyor.



Kaynak: Haber Merkezi