​Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın 65. yaş gününü özel bir hediye ile kutladı. Özdağ adına hazırlatılan, üzerinde ismi yazılı 82 numaralı Alanyaspor formasını paylaşan Arıkan, sosyal medya üzerinden tebrik mesajı yayımladı.

​Başkan Arıkan, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

​"Türk milletinin geleceği için verdiği mücadelede; kararlılığı, cesareti ve fikirleriyle yolumuzu aydınlatan Genel Başkanımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir ömür diliyoruz. Nice sağlıklı, güçlü ve milletimize hizmet dolu yıllara Sayın Genel Başkanım."

Kaynak: Haber Merkezi