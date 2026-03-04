Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK deplasmanına çıkacak Fenerbahçe, gruptan çıkabilmek için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda. Beraberlik bile sarı-lacivertliler için elenme riskini beraberinde getirebilir.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe, 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler için bu maç adeta bir kader niteliği taşıyor. Çünkü kupada yoluna devam edebilmek için Gaziantep deplasmanından mutlaka galibiyetle dönmesi gerekiyor.

Son haftalarda ligde yaşanan puan kayıplarının ardından Fenerbahçe, kupada moral arıyor. Ancak gruptaki puan durumu sarı-lacivertliler açısından oldukça kritik bir tablo ortaya koyuyor.

MAÇ GAZİANTEP STADI'NDA OYNANACAK

Kritik mücadele Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Gaziantep FK’nın sahasında oynayacağı karşılaşma, gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek.

Fenerbahçe, kupaya sahasında aldığı Beşiktaş mağlubiyeti ile başlamıştı. Daha sonra Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK karşısında alınan galibiyetlerle yeniden yarışa ortak oldu.

DİREKT TUR İÇİN GALİBİYET ŞART

Grubunda şu anda üçüncü sırada bulunan sarı-lacivertliler için Gaziantep FK karşısında alınacak galibiyet doğrudan üst tura çıkma anlamına geliyor.

Teknik heyet ve oyuncular, özellikle deplasmanda oynanacak bu karşılaşmayı “final niteliğinde” görüyor.

Futbol dünyasında bazen böyle maçlar olur. Skor tabelası kadar tribünlerdeki beklenti de ağırdır. Bu maç da biraz öyle.

BERABERLİK ELENME RİSKİ DOĞURABİLİR

Karşılaşmanın berabere bitmesi halinde Fenerbahçe için elenme ihtimali ortaya çıkacak. Bu durumda Kocaelispor veya Çaykur Rizespor'un kazanması halinde sarı-lacivertliler grubu dördüncü sırada tamamlayarak kupaya veda edebilir.

Ancak beraberlik durumunda diğer iki takımın kazanamaması halinde Fenerbahçe, en iyi üçüncü olarak üst tura yükselme şansı yakalayabilir.

Yani tablo oldukça ince bir çizgide. Küçük bir hesap hatası… ve kupaya erken veda.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına önemli eksiklerle gidiyor. Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Teknik heyetin eksik kadroya rağmen Gaziantep deplasmanından galibiyet çıkaracak bir kadro planı üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Bir yandan kupa hesapları yapılırken, diğer yandan gözler sahaya çıkacak kadroda olacak. Çünkü bu maç…

Bir sezonun psikolojisini bile değiştirebilir.