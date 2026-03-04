Antalya’da 1 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı gizli kamera görüntüleriyle ortaya çıkan anneye mahkeme 6 yıl hapis cezası verdi. Baba ve avukatı karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Antalya’da bebeğine şiddet uygulayan anneye verilen 6 yıl hapis cezası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olay, bir babanın kızındaki morlukları fark etmesiyle ortaya çıktı ve gizli kamera görüntüleriyle mahkemeye taşındı.

ŞÜPHELENEN BABA GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİ

Antalya’da yaşayan Osman Vesek, 2023 yılında evlendiği Fas uyruklu eşi İmane Moti ile birlikte yaşamaya başladı. Vesek, bir süre sonra henüz 1 yaşındaki kızının vücudunda morluklar fark etti. Durumu eşine sorduğunda ise bebeğin yeni yürümeye başladığı için düştüğü cevabını aldı.

Ancak açıklama babanın şüphelerini gidermedi. Vesek, yaşananları anlamak için eve gizli kamera yerleştirdi.

GİZLİ KAMERA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Kaydedilen görüntülerde, küçük çocuğun annesi tarafından şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine baba Osman Vesek, görüntülerle birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında anne İmane Moti tutuklandı.

Dosya daha sonra Antalya 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı.

MAHKEMEDEN 6 YIL HAPİS CEZASI

Mahkemede yargılanan sanık İmane Moti, savunmasında pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, sanığın “alt soya karşı eziyet” suçunu işlediğine hükmetti.

Mahkeme, sanık hakkında 6 yıl hapis cezası verdi ve cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Duruşma sonrası açıklama yapan baba Osman Vesek, yaşananların çok daha ağır bir suç olduğunu düşündüğünü belirterek, “Çocuğumun öldürülme kastı olduğunu düşünüyorum. Bunun da değerlendirilmesini istiyorum” dedi.

Vesek’in avukatı Onur Can Eroğlu ise mahkemenin bazı hususları yeterince araştırmadığını savunarak, verilen karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Bazı komşuların daha sonra anlattıkları da dikkat çekici. Evden zaman zaman ağlama sesleri geldiğini söylediler ama kimse net olarak ne olduğunu anlayamamış. İnsan bazen böyle durumlarda tereddüt ediyor. Keşke daha erken fark edilseydi…

Şimdi herkesin gözü davanın devamında. Dosyanın üst mahkemeye taşınması bekleniyor. Çünkü konu sadece bir aile meselesi değil; çocuklara yönelik şiddet tartışmasını yeniden gündeme getirdi.