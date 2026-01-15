Örnek No:55*

T.C.

ANTALYA

4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Üçgen Mah, 11220 ada, 10 parsel, bodrum kat 2 nolu BB satılacaktır.Taşınmaz ara dükkân olup tek cephelidir. Brüt 19,00 m²ve net 18,00 m² alana sahiptir. 82/1150 arsa paylıdır.

Adresi : Üçgen Mah, 107. Sk. Mut Apt. No:18B Muratpaşa / ANTALYA

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ''KONUT'' kullanımında kalmakta olup, inşaat durumu ''BİTİŞİK''nizam, Kat adedi:Dört(4)''tür. Parselde MK lejant hükümleri geçerlidir

Kıymeti : 1.850.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:24

----------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 10:24

---------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:24

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Üçgen Mah, 11220 ada, 10 parsel, bodrum kat 3 nolu BB satılacaktır.Taşınmaz ara dükkân olup tek cephelidir. Brüt 21,00 m²ve net 19,00 m² alana sahiptir. 82/1150 arsa paylıdır.

Adresi : Üçgen Mah. 107. Sk. Mut Apt No:18C Muratpaşa / ANTALYA

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ''KONUT'' kullanımında kalmakta olup, inşaat durumu ''BİTİŞİK''nizam, Kat adedi:Dört(4)''tür. Parselde MK lejant hükümleri geçerlidir

Kıymeti : 1.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:35

--------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 11:35

---------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:35

07/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.



