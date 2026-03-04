Anahtar Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Kerim Gürcan, Antalya’daki yabancı ikamet kısıtlamaları ve kısa dönem kiralama düzenlemeleri nedeniyle bölge ekonomisinin daraldığını savunarak hükümete sert eleştiriler yöneltti.

Anahtar Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Kerim Gürcan, Antalya’da son yıllarda uygulanan yabancı ikamet kısıtlamaları ve kısa dönem kiralama düzenlemelerine ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Gürcan, söz konusu düzenlemelerin artık teknik bir düzenleme olmaktan çıktığını, Antalya ekonomisini daraltan bir sürece dönüştüğünü savundu.

Gürcan’a göre turizm ve ticaret politikaları sahadaki ekonomik gerçeklerden uzak şekilde uygulanıyor. Bu yaklaşımın özellikle konut yatırımcısı ve emlak sektörünü sistem dışına ittiğini ileri sürdü.

“ANTALYA TOPYEKÛN CEZALANDIRILIYOR”

Kerim Gürcan açıklamasında, Antalya’daki ekonomik tabloya dikkat çekerek hükümet politikalarını eleştirdi. Gürcan, yabancı ikamet başvurularındaki belirsizlikler, kısa dönem kiralamaya getirilen kısıtlamalar ve yatırımcıya yönelik hukuki güvencelerin zayıflaması nedeniyle Antalya ekonomisinin daraldığını iddia etti.

Gürcan, “Seçim sonuçları nedeniyle Antalya’nın ekonomik olarak baskı altına alındığı yönünde ciddi bir algı oluştu” ifadelerini kullandı.

“İFLASLAR ARTIYOR”

Açıklamada özellikle inşaat ve emlak sektöründeki ekonomik sıkıntılara da vurgu yapıldı. Gürcan, bölgede bazı firmaların konkordato ilan ettiğini ve iflasların arttığını öne sürdü.

Yıllarca yatırım yaparak istihdam sağlayan şirketlerin zor durumda kaldığını belirten Gürcan, bu gelişmelerin yanlış ekonomik politikaların sonucu olduğunu savundu.

“OTEL LOBİSİ KAZANIYOR, YEREL EKONOMİ KAYBEDİYOR”

Gürcan, turizm politikalarının büyük otel zincirlerini koruyan bir yapı oluşturduğunu ileri sürdü. Buna karşılık konut yatırımcıları, müteahhitler, emlak danışmanları ve yerel esnafın ekonomik baskı altında kaldığını ifade etti.

Alanya ve Gazipaşa gibi turizm bölgelerinde emlak sektörüyle bağlantılı birçok meslek grubunun olumsuz etkilendiğini belirten Gürcan, bu durumun yerel ekonomik zinciri zayıflattığını dile getirdi.

“MESLEK ODALARININ UYARILARI DİKKATE ALINMADI”

Antalya ve ilçelerindeki ticaret odaları, müteahhit birlikleri ve sektör temsilcilerinin defalarca çağrıda bulunduğunu söyleyen Gürcan, merkezi kararların yerel ekonomik dinamikleri yeterince dikkate almadığını ifade etti.

Gürcan, Antalya’nın turizm gelirleri ve vergi katkısına rağmen yatırım konusunda hak ettiği payı alamadığını savundu.

ANAHTAR PARTİ'NİN TALEPLERİ

Anahtar Parti olarak Antalya ekonomisinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Gürcan, turizm politikalarının tekelleşmeye değil çeşitliliğe dayanması gerektiğini söyledi.

Yatırımcıya güven veren, hukuki öngörülebilirliği sağlayan bir ekonomik modelin gerekli olduğunu ifade eden Gürcan, Antalya’nın ekonomik dinamizmini zayıflattığını düşündükleri politikalara karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı.