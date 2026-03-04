Esenyurt’ta bir okulda yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğunu okul yönetimine şikâyet eden bir veli, diğer öğrencinin ailesinin saldırısına uğradığını iddia etti. Taraflar karşılıklı şikâyetçi olurken, olay sonrası öğrencinin sınıfı değiştirildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir okulda yaşanan olay, okul koridorunda kısa sürede büyüyen bir kavgaya dönüştü. İddiaya göre ana sınıfında okuyan çocukların yaşadığı sorun nedeniyle okul yönetimine başvuran bir veli, şikâyet ettiği öğrencinin ailesinin saldırısına uğradı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, okul koridorunda başlayan tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve veliler arasında saç saça baş başa kavga yaşandığı görüldü. Olayın ardından tarafların birbirinden şikâyetçi olduğu öğrenildi.

OKUL KORİDORUNDA TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olayın, Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir okulda dün öğle saatlerinde yaşandığı belirtildi. İddiaya göre ana sınıfında eğitim gören çocuklar arasında yaşanan bir sorun nedeniyle bazı veliler okul yönetimine giderek şikâyette bulundu.

Bu görüşmenin ardından koridorda karşılaşan veliler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. O anlar okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

“OKULDA ZORBA VELİLER DE VAR”

Saldırıya uğradığını iddia eden veli Neslihan Karataş, olay sonrası yaptığı açıklamada okulda darp edildiğini ve gerekli şikâyetleri yaptığını söyledi.

Karataş, sınıfta uzun süredir bazı davranış sorunlarının yaşandığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Dönemin başından beri ailenin çocuğunda ciddi davranış problemleri vardı. Biz veliler olarak bu durumun çözülmesi için idareye başvurduk. Ancak bugün okul içerisinde saldırıya uğradım. Maalesef bazı çocukların zorbalığının arkasında zorba veliler de olabiliyor.”

Karataş ayrıca, olayın okul ortamında yaşanmasının kendisini daha da endişelendirdiğini belirterek, öğretmenlerin ve çocukların bulunduğu bir yerde böyle bir saldırının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

ŞİKÂYET EDİLEN ÖĞRENCİNİN SINIFI DEĞİŞTİRİLDİ

Yaşanan kavganın ardından tarafların birbirinden şikâyetçi olduğu öğrenildi. Olay sonrası okul yönetimi tarafından şikâyet edilen öğrencinin sınıfının değiştirildiği belirtildi.

Okulda yaşanan olay, güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla kısa sürede gündem oldu.

Bazen bir okul koridorunda yaşanan küçük bir tartışma bile bir anda büyüyebiliyor. Çocukların eğitim gördüğü bir yerde böyle görüntülerin ortaya çıkması ise birçok veliyi tedirgin ediyor…