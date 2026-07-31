İstanbul'un Şişli ilçesinde, Türkiye genelinde şubeleri bulunan bir zincir markette dikkat çeken bir güvenlik uygulaması devreye alındı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, raflardaki Antep fıstığı paketleri artık şeffaf kilitli kutular içerisinde müşteriye sunuluyor.

Uygulamanın temel nedeninin, son dönemde hızla artan fiyatlar karşısında yaşanabilecek olası hırsızlık olaylarının önüne geçmek olduğu değerlendiriliyor. Tüketicilerin en çok tercih ettiği kuru yemişler arasında yer alan ürünün fiyatındaki keskin yükseliş, perakende sektörünü yeni tedbirler almaya yöneltti.

ANTEP FISTIĞININ KİLOGRAM FİYATI NE KADAR OLDU?

Market raflarında yer alan 180 gramlık Antep fıstığı paketinin satış fiyatı 434 liraya ulaştı. Bu hesaplamayla, ürünün kilogram fiyatının 2 bin liranın üzerine çıktığı görülüyor. Yüksek maliyetler nedeniyle standart paketler, özel güvenlik aparatları olmadan sergilenemiyor.

MARKETLERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ NEDEN ARTIYOR?

Gıda enflasyonu ve artan maliyetler, zincir marketlerdeki ürün güvenlik standartlarını doğrudan değiştiriyor. Geçtiğimiz yıllarda raflardaki diş macunu, zeytinyağı ve bebek maması gibi temel ihtiyaç malzemelerine alarm takılması veya bu ürünlerin kilitli kutularda satılması kamuoyunun gündemine sıkça gelmişti. Antep fıstığının da benzer bir koruma yöntemiyle satılmaya başlanması, tarımsal ürünlerdeki fiyat artışının perakende satış noktalarındaki fiziksel yansımalarını açıkça ortaya koyuyor.