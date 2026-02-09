DÜZ bir parkurda gerçekleşen mücadelede Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Mustafa Tarakçı birinciliğe uzanırken, Spor Toto Continental Team sporcusu Tahir Buğra Yiğit ikinci, İstanbul Team sporcusu Tomas Barta üçüncü sırayı elde etti. Yarışın en genç sporcusu olan Mustafa Tarakçı ayrıca, özel Fraport TAV Antalya Havalimanı mayosunu ve ödülünü kürsüde teslim aldı.

Düzenlenen ödül töreninde sporculara madalyalarını Alanya İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Yıkmaz ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı verdi.

Pedalia Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı, yarış sonrasında yaptığı açıklamada, "Pedalia olarak yeni bir sezona başlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 2025 yılı, hem düzenlediğimiz yarışların kalitesi hem de kazandığımız uluslararası ödüller sayesinde bizim için son derece tatmin edici geçti. Bu başarılar, 2026 yılında daha büyük hedefler belirlememize ve yeni ufuklara yönelmemize vesile oldu. Bu yıl sportif performans odaklı, uluslararası tanıtım gücü yüksek organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz. Özellikle ülkemizin dünya bisiklet turizminde daha güçlü bir yer edinebilmesi için yaptığımız çalışmaların amaca hizmet ettiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Dünyanın dört bir yanından profesyonel sporcuların kamp süreçleri ve yarışlar için Antalya'yı tercih etmesi, bölgenin bisiklet ekosistemi açısından ne kadar değerli bir merkez olduğunu bir kez daha gösteriyor. 2026 yılında da Türk bisikletini uluslararası arenada tanıtmaya ve bisiklet turizminin Türkiye’de gelişmesine katkıda bulunmaya kararlıyız. Bu yolda bize destek veren başta Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanımız Sayın Emin Müftüoğlu olmak üzere tüm kamu kurumlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi. Pedalia, kış serisine 21 Şubat'ta gerçekleşecek bir sonraki yarışla devam edecek.