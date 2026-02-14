BALIKESİR Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir oyun sergiledi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 45 dakikada savunmalar hata yapmazken, soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi. İkinci yarıya ise adeta fırtına gibi başlayan taraf Alanya 1221 FSK oldu. Dakikalar 49’u gösterdiğinde sahneye çıkan Burak Özdemir, ceza sahası içinde yakaladığı fırsatı iyi değerlendirerek topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın kader anı oldu. Kalan dakikalarda Balıkesirspor beraberlik için baskı kursa da mavi-beyazlı savunma ve kaleci kalesini gole kapattı. Disiplinli oyununu son düdüğe kadar sürdüren temsilcimiz, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak bu sezon dış sahada 4. zaferini elde etti. Bu sonuçla Alanya 1221 FSK, iç sahadaki şanssızlığını unuttururken deplasmandaki istikrarlı grafiğiyle dikkat çekti ve haftayı moralli kapattı. Cemali AYDINOĞLU
Deplasman kralı Alanya 1221 FSK: 0-1
Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, Nesine.com 3. Lig 4. Grup 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Balıkesirspor’a konuk oldu. İç sahada son 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen mavi-beyazlı temsilcimiz, dış sahadaki yükselen performansını sürdürerek kritik deplasmandan altın değerinde 3 puan çıkarmayı başardı
