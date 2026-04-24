MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı açılış yıl dönümü kapsamında düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki siyasi gelişmelere değinen Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' vizyonu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tutumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

MECLİS BAŞKANI İNİSİYATİF ALMALI

Ulusal basının aktardığına göre, siyasi partiler arasındaki diyaloğun ülke menfaatine olduğunu vurgulayan MHP Lideri, süreci TBMM

Başkanı Numan Kurtulmuş'un koordine ettiğini hatırlattı. Bahçeli, partilerin sunduğu raporların devreye girmesiyle sürecin hızlanacağını, Meclis Başkanı'nın inisiyatif almasının verimli bir çalışma ortamı için şart olduğunu açıkladı.

Resepsiyon sırasında, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin daha önce yaptığı çağrı sorulduğunda Bahçeli net bir tutum sergiledi. "Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür" diyen Bahçeli, partisinin bu konudaki duruşundan taviz vermediğini ifade etti.

3 ŞUBAT ÇIKIŞI VE BEKLENTİLER

Bahçeli, 3 Şubat 2026 tarihinde partisinin grup toplantısında "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" diyerek kamuoyuna önemli bir mesaj vermişti. Ankara merkezli yürütülen bu siyasi normalleşme ve iç barış adımları, Alanya gibi ekonomisi turizm ve uluslararası yatırımlara dayalı bölgelerde de yakından takip ediliyor.

Siyasi iklimdeki istikrar arayışının, bölgesel huzura ve turizm sektöründeki güven ortamına olası yansımaları yerel kamuoyunun dikkatini çekiyor. AK Parti ve diğer siyasi aktörlerin Meclis çatısı altındaki temaslarının önümüzdeki günlerde nasıl bir somut sonuca ulaşacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.