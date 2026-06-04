Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, TV100 ekranlarında katıldığı bir programda Türk futbolunun yönetimine ve geçmiş dönem transfer politikalarına dair açıklamalarda bulundu. Yıldırım, özellikle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında dikkat çeken bir iddiayı dile getirdi.

Yıldırım'ın açıklamalarına göre, geçmiş dönemde Jose Mourinho'nun takımın başında olduğu süreçte takıma gerekli takviyeler yapılmadı. Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesinin ardından 4-5 oyuncu alındığını belirten Yıldırım, Mourinho tercihi konusunda herhangi bir pişmanlık duymadığını aktardı. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak tanımladığı Mourinho'dan yeterince faydalanılamadığını belirten Yıldırım, görevde olması halinde Portekizli teknik adamı sadece saha içine odaklayacağını ifade etti.

DURSUN ÖZBEK VE TFF İDDİASI

Türk futbolundaki lobi faaliyetlerini ve yönetim ilişkilerini eleştiren Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in federasyon başkanına giderek şampiyonluk talebinde bulunduğunu öne sürdü. Bu tarz ilişkilerin kabul edilemez olduğunu belirten başkan adayı, geçmişte kendisine de benzer yardım teklifleri geldiğini ancak bunları kesin bir dille reddettiklerini vurguladı.

SİSTEME DEVLET MÜDAHALESİ GEREKİYOR MU?

Yıldırım'ın açıklamaları, Türk futbolunda uzun süredir tartışılan menajerlik sistemi ve sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarının ulaştığı boyutu yeniden gündeme taşıdı. Son 8 yılda menajerlik ağının kontrolsüz bir noktaya evrildiğine işaret eden Yıldırım, kulüplerin sosyal medya ortaklıklarıyla dışarıdan karıştırılmaya çalışıldığını bildirdi. Fenerbahçe başkan adayı, bu yapıların temizlenmesi için devletin ilgili kurumlara kesinlikle el atması gerektiğini savundu.