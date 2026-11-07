Güvenlik güçlerinin geçmişe dönük faili meçhul dosyaları yeniden incelemesi sonuç verdi. Aydın ve Konya'da 20 yılı aşkın süredir çözülemeyen iki ayrı cinayet dosyası, polis ve jandarmanın eş zamanlı operasyonlarıyla aydınlatıldı.

AYDIN'DAKİ 20 YILLIK SIR PERDESİ ARALANDI

Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında kayıplara karışan 24 yaşındaki Elife Doğrul olayında yeni bir gelişme yaşandı. Emniyet birimlerinin aktardığına göre, Doğrul'un kızı Hülya Yıldız'ın yeniden başvuruda bulunması üzerine dosya raftan indirildi. Polis ekiplerinin Aydın, İzmir ve Mersin'de yürüttüğü çalışmalar sonucunda eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında Metin Musacalı, eşi Meral Musacalı, eski eşi Serap Gezer, Türkeş Musacalı, Ufuk Koluçolak, Muhammed Koluçolak ve Ömer K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Metin ve Türkeş Musacalı'nın, kayıp kadının eşi Talip Musacalı'nın kardeşleri olduğu tespit edildi.

KONYA'DA JANDARMA İZ SÜRDÜ

Bir diğer faili meçhul cinayet haberi ise Konya'dan geldi. Selçuklu ilçesindeki Ankara-Konya Karayolu üzerinde 16 Eylül 2005 tarihinde cinayete kurban giden Ömer Faruk Akıllı'nın katil zanlıları yıllar sonra belirlendi. Jandarma ekiplerinin dosyayı yeniden ele alarak yürüttüğü kapsamlı soruşturma neticesinde şüphelilerin kimlikleri netleşti.

Soruşturma kapsamında Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum ve Siirt illerindeki 6 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TOZLU RAFLARDAKİ DOSYALAR NASIL ÇÖZÜLÜYOR?

Güvenlik güçleri bünyesinde kurulan özel ekipler, geçmiş yıllarda işlenmiş ancak aydınlatılamamış dosyaları periyodik olarak yeniden değerlendiriyor. Mağdur yakınlarının ısrarlı takibi ve gelişen kriminal inceleme yöntemleri, üzerinden yirmi yıl geçse de adaletin tecelli etmesinde kritik bir rol oynuyor.