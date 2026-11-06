İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 34 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 81 organizatör yakalandı.

Bakanlık açıklamasına göre, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 63'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Havadan İnsansız Hava Araçları (JİHA), karadan ise asayiş, otoyol ve komando timlerinin katıldığı geniş çaplı operasyonlarda, kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan 111 araç ile 10 bot ve bot motoruna el konuldu.

SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Operasyonlar kapsamında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 116 düzensiz göçmen de yakalandı. Kolluk kuvvetlerindeki işlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildi. Yetkililer, yakalanan şahısların sınır dışı edilme süreçlerinin derhal başlatıldığını bildirdi.

MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Güvenlik güçlerinin düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yürüttüğü operasyonların, kamu düzeninden taviz vermeden devam edeceği vurgulandı. İçişleri Bakanlığı, insan haklarını esas alan ve milli menfaatleri gözeten bu çalışmaların çok boyutlu denetimlerle aralıksız süreceğini aktardı.