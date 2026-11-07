Emeklilik için prim gün sayısını doldurmaya çalışan vatandaşlar, yeni yıl öncesi asgari ücrete yapılacak zam nedeniyle harekete geçti. Posta gazetesinin aktardığı verilere göre, doğum, askerlik, yurt dışı ve Bağkur ihya borçlanmalarında maliyetlerin ocak ayında yüzde 30 civarında artması bekleniyor. Bu nedenle 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapanlar, mevcut asgari ücret tarifesinden yararlanarak on binlerce lira tasarruf edecek.

SGK hizmet borçlanmalarının alt sınırı, brüt asgari ücretin günlük tutarı üzerinden hesaplanıyor. Mevcut 33 bin 30 liralık brüt asgari ücretle günlük tutar 1.101 lira olarak uygulanıyor. Doğum borçlanmasında bu bedelin yüzde 32'si (günlük 352,32 lira) alınırken, askerlik, yurt dışı ve Bağkur ihyasında oran yüzde 45'e (günlük 495,45 lira) çıkıyor.

ASKERLİK VE BAĞKUR İHYASINDA FARK NE KADAR OLACAK?

Askerlik görevini yapanlar veya Bağkur primlerini canlandırmak isteyenler için maliyet tablosu yılbaşında değişecek. 12 aylık bir borçlanma işlemi için yıl sonuna kadar en düşük tutar üzerinden 178 bin 362 lira ödeniyor. Beklenen yüzde 30'luk zammın 1 Ocak itibarıyla devreye girmesi halinde bu rakam 231 bin 871 liraya yükselecek. Böylece sigortalıların cebinden 53 bin 509 lira fazladan para çıkacak. 5 yıllık Bağkur ihyasında ise bu fark 267 bin lirayı aşacak.

DOĞUM VE YURT DIŞI BORÇLANMASINDA MALİYET ARTIYOR

Kadın sigortalılar, her bir çocuk için 2 yıl (720 gün) olmak üzere en fazla 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabiliyor. Bugün tek çocuk için ödenmesi gereken en düşük tutar 253 bin 670 lira iken, zam sonrası bu bedelin 329 bin 772 liraya çıkması öngörülüyor. Üç çocuk için işlem yapacak bir annenin fazladan ödeyeceği miktar 228 bin lirayı bulacak.

Gurbetçi kadınların sıklıkla tercih ettiği 5 bin 400 günlük yurt dışı borçlanmasında ise güncel 2 milyon 675 bin 430 liralık maliyet, yüzde 30 artışla 3 milyon 478 bin liraya ulaşacak. Yurt dışı borçlanmasındaki toplam maliyet artışı 802 bin lira olacak.

BAŞVURUYU YAPIP ÖDEMEYİ NE ZAMAN YAPABİLİRSİNİZ?

SGK mevzuatına göre borçlanma maliyetinin belirlenmesinde ödemenin yapıldığı gün değil, başvurunun kuruma iletildiği tarih esas alınıyor. Yılbaşı zammından etkilenmek istemeyen vatandaşların 31 Aralık mesai bitimine kadar e-Devlet üzerinden veya SGK merkezlerinden başvurularını tamamlaması yeterli oluyor. Başvuru onaylandıktan sonra SGK tarafından kişiye resmi bir tebligat gönderiliyor. Vatandaşlar, hesaplanan eski tarifeli borç tutarını bu tebligatı izleyen bir ay içinde cezasız şekilde ödeme hakkına sahip bulunuyor.