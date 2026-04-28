Tarsus’ta gerçekleştirilen Genel Kurul’a Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu Üyesi olan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve Genel Sekreter Haydar Uyar’ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, ilçelerden belediye başkanları, kent konseyi başkanları, genel sekreterleri ve çok sayıda temsilci katıldı. Genel Kurul’un açılışında, kent konseylerinin 20 yıllık birikimi ve yerel yönetimlerdeki demokratik işlevi ele alınırken; sürdürülebilir kent politikalarının yalnızca yerel yönetimlerin değil, aynı zamanda yurttaş katılım mekanizmalarının da güçlü şekilde işletilmesiyle mümkün olabileceği vurgulandı. Katılımcı yönetim anlayışının kurumsal zemini olan kent konseylerinin, özellikle günümüz kentlerinin sosyal, ekonomik ve ekolojik sorunlarına çözüm üretmede önemli bir işlev üstlendiği ifade edildi. Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Genel Kurul Divanı’nda yer alarak toplantının yönetim sürecine katkı sundu. Genel Kurul kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe tarafından kapsamlı bir çerçeve sunum gerçekleştirildi. Sunumda; kentlerin ekonomik dayanıklılığı, sosyal adalet, yerel kalkınma, demokratik katılım ve sürdürülebilirlik başlıkları ele alınırken, kent konseylerinin bu alanlardaki stratejik rolü çok boyutlu biçimde değerlendirildi. Yerel yönetimlerin yalnızca hizmet üreten değil, aynı zamanda ortak aklı ve toplumsal katılımı örgütleyen yapılar olması gerektiği vurgulandı. Genel Kurul’un önemli gündem başlıklarından biri de dönem başkanlığı devir teslimi oldu. Türkiye Kent Konseyleri Platformu Dönem Başkanlığı, Çankaya Kent Konseyi’nden Tarsus Kent Konseyi’ne devredildi. Devir teslim ile birlikte Tarsus Kent Konseyi, yeni dönemde platformun koordinasyon ve yürütme sorumluluğunu üstlendi. Program kapsamında ayrıca Tarsus Belediye Başkanı’nın katılımıyla bir Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kent konseylerinin mevcut yapısı, yerel yönetimlerle ilişkileri, yeni dönem çalışma başlıkları ve platformun yol haritası ele alındı. Görüşmelerde kent konseylerinin daha etkin, kapsayıcı ve çözüm odaklı yapılar olarak güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı sonrasında Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve Genel Sekreter Haydar Uyar tarafından Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’a ve Tarsus Kent Konseyi Başkanı Musa Ceylan’a Alanya’ya özgü ipek kozasından hazırlanan özel bir plaket takdim edildi. Ziyarette ayrıca Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in selamları iletilirken, Alanya’da üretilen tropikal meyvelerden oluşan özel bir hediye paketi de Başkan Boltaç’a sunuldu.

Genel Kurul kapsamında, ana temaya paralel olarak bir çalıştay da düzenlendi. Çalıştayda katılımcılar; kent konseylerinin yerel demokrasiye katkısı, sürdürülebilir kentleşme politikaları, çevresel dayanıklılık, sosyal kapsayıcılık, katılımcı yönetişim mekanizmaları ve yerel iş birliklerinin güçlendirilmesi başlıklarında oluşturulan tematik masalarda değerlendirmelerde bulundu. Farklı kentlerden gelen temsilciler, saha deneyimlerini paylaşarak ortak sorun alanlarına ilişkin çözüm önerileri geliştirdi. Gerçekleştirilen Genel Kurul ve çalıştay programı, kent konseylerinin yalnızca danışma mekanizmaları değil; aynı zamanda yerel demokrasinin güçlendirilmesi, ortak aklın kurumsallaştırılması ve sürdürülebilir kent politikalarının geliştirilmesi açısından stratejik yapılar olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye Kent Konseyleri Platformu 33. Genel Kurulu, kentler arası dayanışmanın güçlendiği, ortak deneyimlerin paylaşıldığı ve yerel demokrasinin geleceğine dair güçlü bir iradenin ortaya konduğu verimli bir buluşma olarak tamamlandı. Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Türkiye Kent Konseyleri Platformu 33. Genel Kurulu’nun verimli ve kapsayıcı bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek, “Ev sahiplikleri dolayısıyla Tarsus Kent Konseyi’ne teşekkür ediyor, dönem başkanlığını devralan Musa Ceylan’ı tebrik ediyorum. Yeni dönemin kentlerimiz adına dayanışma ve ortak akıl içinde başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

Kaynak: Alanya Kent Konseyi/BÜLTEN