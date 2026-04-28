ALANYA'DA kültür ve sanat adına önemli bir adım atılıyor. Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) öncülüğünde hayata geçirilen “Alanya Ezgileri” projesi, kentin müzikal hafızasını gün yüzüne çıkararak sanatseverlerle buluşturuyor. Tarihten günümüze uzanan bu özel repertuvarda, Alanya’nın türküleri, ağıtları, yakımları ve neredeyse unutulmuş ezgileri sahnede yeniden hayat bulacak.

Etkinlik, 3 Mayıs Pazar akşamı saat 20.30’da Alanya Kültür Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu anlamlı gece, sadece bir konser değil aynı zamanda Alanya’nın kültürel mirasına sahip çıkma ve onu gelecek kuşaklara aktarma çabasının da güçlü bir yansıması olacak. “Alanya Ezgileri”, yerel müziğin derin köklerini günümüz sahne diliyle harmanlayarak izleyicilere nostaljik ve duygusal bir yolculuk sunmayı hedefliyor. Proje, hem akademik hem de sanatsal yönüyle dikkat çekerken, bölgenin sözlü kültür geleneğine de önemli katkı sağlamayı amaçlıyor. ALSAV Başkanı Murat Levent Koçak ücretsiz olarak düzenlenecek bu özel geceye tüm Alanya halkını davet etti. (Gülser YİĞİT)

