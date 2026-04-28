Alanya’da yükseköğretimin gelişimi açısından önemli bir adım daha atıldı. Alanya Üniversitesi, açtığı yeni bölümlerle akademik yapılanmasını genişletirken, bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına da doğrudan katkı sunmayı hedefliyor. Turizm, ticaret, sağlık ve tasarım gibi Alanya ekonomisinin temel dinamiklerini besleyecek bu adım, şehirde eğitim ile sektör arasındaki bağı güçlendirme açısından dikkat çekiyor.

FARKLI FAKÜLTELERDE YENİ BÖLÜMLER AÇILDI

Üniversite bünyesinde farklı fakülte ve yüksekokullarda hayata geçirilen yeni bölümlerle birlikte eğitim yelpazesi genişledi. Bu kapsamda; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Endüstriyel Tasarım Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Ebelik Bölümü ve Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Müzik Bölümü açıldı.

Ayrıca Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Marina ve Yat İşletmeciliği PR Programı, özellikle Alanya’nın güçlü olduğu deniz turizmi ve marina işletmeciliği alanına yönelik ara eleman ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor.

ALANYA’NIN SEKTÖREL İHTİYAÇLARINA DOĞRUDAN KATKI

Açılan bölümler, sadece akademik çeşitlilik değil aynı zamanda bölgesel kalkınma açısından da önem taşıyor. Uluslararası ticaret ve lojistik eğitimi, Alanya’nın dış ticaret potansiyeline katkı sunarken; endüstriyel tasarım ve müzik gibi alanlar, kentin yaratıcı endüstrilerine yeni bir ivme kazandırabilir. Sağlık alanında açılan ebelik bölümü ise bölgede sağlık hizmetlerinin niteliğini artıracak insan kaynağının yetişmesine zemin hazırlıyor.

REKTÖR SAĞER: “DAHA GENİŞ FIRSATLAR SUNUYORUZ”

Alanya Üniversitesi Rektörü Turan Sağer, yeni bölümlerin üniversitenin gelişim sürecinde önemli bir eşik olduğunu vurguladı. Sağer açıklamasında, “Açtığımız yeni bölümlerle akademik çeşitliliğimizi artırıyor, öğrencilerimize daha geniş fırsatlar sunuyoruz. Amacımız; uygulama odaklı, çağın gereksinimlerine uygun ve güçlü bir eğitim altyapısıyla donatılmış bireyler yetiştirmektir. Üniversitemiz, bölgesine ve ülkemize değer katmaya kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

TERCİH DÖNEMİNDE ÖNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Yeni açılan programların, özellikle tercih döneminde Alanya’da üniversite okumak isteyen adaylar için önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor. Genişleyen bölüm seçenekleri, hem şehir dışından gelecek öğrenciler için cazibeyi artırıyor hem de Alanya’da yaşayan gençlerin farklı alanlarda eğitim alabilmesine imkan tanıyor.

Üniversitenin attığı bu adımın, önümüzdeki süreçte hem istihdam hem de bölgesel ekonomik hareketlilik üzerinde olumlu etkiler oluşturması öngörülüyor.