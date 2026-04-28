MMO Antalya Şube Başkanı Devrim Kılıç, kentte son günlerde özellikle depolar, üretim alanları, fabrikalar ve tarımsal üretim alanlarındaki uygunsuz konaklama amaçlı yapılarda sıkça yangınlar çıktığına şahit olduklarını belirterek, “Özellikle imarsız alanlarda, kente yakın tarım alanlarında kontrolsüz, projesiz ve ruhsatsız şekilde yapılan ve kullanılan bu yapılar, kamu güvenliği, can ve mal güvenliği açısından çok ciddi tehlike oluşturmaktadır" dedi.

PLANSIZ VE KONTROLSÜZ YAPILAŞMA YAYGINLAŞIYOR

Başta Kırcami, Altınova, Çakırlar, Aksu civarı, Alanya yolu çevresi, Manavgat ve civarı olmak üzere kentte birçok plansız ve kontrolsüz depo ve üretim alanı bulunduğunu belirten Kılıç, “Bir an önce önlem alınmadığı taktirde maalesef her gün yangın haberleri almaya devam edeceğiz. Çözüm ise aslında çok basit; bahse konu alanlar öncelikle tekniğine ve imar planlarına uygun, uzman mühendislerce projelendirilmiş ve ruhsatlı olmalıdır" diye konuştu.

DENETİM VURGUSU

Fabrika ve üretim alanlarının kesinlikle projelerine uygun şekilde, ruhsata ve izne tabii yapılması, ruhsattaki amaca uygun kullanılması, her türlü insani yangın önlemlerinin alınması, yangın algılama ve söndürme tesisatlarının yürürlükteki yangın yönetmeliklerine uygun, uzman mühendisler tarafından projelendirilmesi, yetkin kişiler tarafından uygulanması ve uygunluğunun ilgili otoritelerce denetlenmesinin büyük önem arz ettiğinin altını çizen Kılıç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Özellikle yapıların yangın risk sınıfı belirlenmeli, pompa, su deposu, sprinkler tipleri ve boru çapları bu risk sınıfının gerektirdiği ölçü, standart ve kapasitelerde olmalıdır. Kullanılan tüm malzemeler uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Örneğin; seramik depoladığınız depo alanı ile otomobil lastiği depoladığınız alanda aynı sprinkler başlığını kullanamazsınız veya aynı boru çapı yüksek tehlike sınıfı depolama alanı için yetersiz kalacaktır."

CAN GÜVENLİĞİNİN MALİYETİ OLMAZ

Bu sistemlerin sadece kurulmuş olmasının yeterli olmadığını, gerekli aralıklarla çalıştığının test edilmesi ve yılda en az bir defa periyodik kontrollerinin akredite kurum veya kuruluşlarca yapılması gerektiğini vurgulayan Kılıç, “Milyonlarca lira harcanarak kurulan ve kurulacak yangın sistemleri sadece göstermelik yapılmamalı, ihtiyaç olduğunda mutlaka çalışacak şekilde kurgulanmalı ve kurulmalıdır. Belki de hiçbir zaman kullanılmayacak bir yatırım olmasına rağmen ihtiyaç halinde mutlaka amaca hizmet etmeli, işe yaramalıdır. Öncelikle can sonra da mal güvenliği hiçbir zaman elden bırakılmamalı. Bu vesile ile bir kez daha vurguluyoruz; Can güvenliğinin maliyeti olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA