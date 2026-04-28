Site yöneticisi Fedakar Çabuk’un çarpıcı verilerle ortaya koyduğu tablo, bir havuzun sadece operasyonel olarak ayakta tutulmasının artık küçük bir servete mal olduğunu kanıtlıyor.

​"Havuz insanları serinletiyor ama cüzdanları yakıyor" sözleriyle durumu özetleyen Çabuk, bir havuzun yıllık derz yenileme maliyetlerinin 50 ila 60 bin lira arasında değiştiğini, bunun üzerine motor dairesindeki filtre ve teknik aksamın 90 ila 100 bin liralık ağır bakım yükünün eklendiğini vurguluyor. Kimyasal ilaç kullanımı için ödenen yaklaşık 45 bin liralık bedel ve aylık 40 bin liradan altı aylık toplamı 240 bin lirayı bulan personel gideri de hesaba katıldığında, bir havuzun altı aylık toplam operasyonel maliyeti ortalama 435 bin lira gibi devasa bir rakama ulaşıyor.

​MALİYET ARTIŞLARI AİDATLARDA FAHİŞ YÜKSELİŞE NEDEN OLDU

​Bu ağır ekonomik tablo, site yönetimlerini aidat politikalarında radikal ve zorunlu değişiklikler yapmaya iterken, özellikle personel maaşlarındaki artış ve döviz bazlı yükselen kimyasal fiyatları doğrudan daire başına düşen aylık ödemelere yansıtıldı. Elektrik ve su giderlerinin henüz bu hesaba dahil edilmediği düşünüldüğünde, havuzlu sitelerde yaşam maliyeti sürdürülebilir sınırları zorlamaya başladı. Geçmiş yıllara oranla katlanarak artan bu giderler nedeniyle Alanya’daki birçok sitede aidatların fahiş seviyelere ulaşması, kat malikleri ile yönetimler arasında ciddi gerginliklere yol açarken, site sakinleri hem hijyeni korumak hem de bu yüksek faturaları karşılamak arasında zorlu bir sınav veriyor.