Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA

Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçların 29 kişilik aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın şekillendirdiği listede farklı kulüplerden birçok oyuncu yer alırken, kadroya yeni dahil edilen bir isim öne çıktı.

Açıklanan listede en çok dikkat çeken oyuncu Trabzonspor forması giyen Melih Kabasakal oldu. Kariyerinde daha önce sadece alt yaş kategorilerinde ay-yıldızlı formayı terleten 30 yaşındaki ön libero, A Milli Takım seviyesinde ilk kez davet alma başarısı gösterdi.

KARİYERİNDE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Futbol hayatına Samsunspor altyapısında başlayan ve kariyeri boyunca farklı liglerde görev yapan tecrübeli isim, istikrarlı çıkışını geçen sezon Gaziantep FK formasıyla gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlı ekiple 30 resmi maça çıkarak 1 gol ve 1 asist üreten futbolcu, sezon başında 422 bin Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor kadrosuna katıldı. Bordo-mavili takımla şu ana kadar 2'si Avrupa Ligi elemeleri olmak üzere 6 maçta görev alan oyuncunun saha içi performansı, milli takım teknik heyetinin kararına doğrudan etki etti.

UZUN YILLAR SONRA GELEN MİLLİ FORMA

Melih Kabasakal'ın aldığı bu davet, genellikle genç yeteneklerin entegre edildiği ulusal takım havuzuna 30 yaşındaki bir ismin ilk kez seçilmesi yönüyle istisnai bir istatistik oluşturuyor. Geçmiş yıllarda 6 kez U16 Milli Takımı forması giyip 3 gol kaydeden oyuncu, alt liglerden Süper Lig'in zirvesine uzanan profesyonel mücadelesinin ardından ay-yıldızlı formaya en üst seviyede dönmüş oldu.