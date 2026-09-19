Küresel enerji piyasalarında yaşanan geniş çaplı dalgalanmalar ve rafineri üretimlerindeki düşüş, uçak yakıtı fiyatlarını yeniden rekor seviyelerine taşıdı. ABD referans piyasalarında galon fiyatları, savaş döneminde kaydedilen tarihi zirvelere oldukça yaklaştı.

Referans bölge kabul edilen ABD Körfez Kıyısı'nda jet yakıtının galon fiyatı perşembe günü itibarıyla 4,55 dolar seviyesinden işlem gördü. Kaydedilen bu rakamın, savaş dönemindeki zirvenin yalnızca 20 sent altında olması piyasalardaki beklentileri değiştirdi. Aynı dönemde New York piyasasında ise fiyatlar galon başına 4,75 dolara kadar tırmandı.

ARZ ŞOKU VE DİZEL ETKİSİ

Piyasa raporlarına göre, mart ayının başından bu yana jet yakıtı üretiminde ABD'de gözlemlenen en düşük seviyeler, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı hızlandırıyor. Rafinerilerde orta damıtma ürünleri grubunda yer alan dizel ve jet yakıtı arasındaki üretim dengesi, arzı doğrudan etkiliyor. Marjinal dizel üretimine ağırlık verilmesi, jet yakıtı üretim kapasitesinin daralmasına yol açarak küresel arz şokunu derinleştiriyor.

BİLET FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?

Mevcut jet yakıtı arzı halen yüksek hacimlerde görünse de mevsimsel normallere doğru yaşanan gerileme, havacılık sektöründe finansal maliyet endişesi yaratıyor. Havayolu şirketlerinin operasyonel giderleri içinde en büyük paya sahip olan yakıt maliyetlerindeki bu artışın, güçlü seyreden küresel seyahat talebiyle birleştiğinde uçak bileti fiyatlarını yukarı çekmesi öngörülüyor. Yılın ilk aylarında yaşanan benzer maliyet krizlerinin şirket bilançolarında yarattığı baskının önümüzdeki dönemde yeniden hissedilebileceği ifade ediliyor.