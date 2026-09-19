Türkiye'de inşaat mühendisliği eğitiminin temel taşlarından biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Uğur Ersoy, 92 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapan saygın akademisyenin vefatı, bilim ve mühendislik dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Acı haberi, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Ardından İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) resmi bir taziye mesajı yayımlayarak Ersoy'un mesleğe katkılarına dikkat çekti.

İMO'DAN 'HOCALARIN HOCASI' VURGUSU

İMO tarafından yapılan açıklamaya göre, Ersoy meslek hayatı boyunca çok sayıda bilimsel etkinliğe liderlik etti. Kongre ve sempozyumların düzenleme kurullarında aktif rol alan Ersoy'un, odaya sunulan akademik raporlara büyük katkı sağladığı aktarıldı. Mesajda, duayen isim "hocaların hocası" sıfatıyla anılarak ailesine ve akademi camiasına başsağlığı dilendi.

PROF. DR. UĞUR ERSOY KİMDİR?

1932 yılında Mersin'de doğan Prof. Dr. Uğur Ersoy, Türkiye'de modern inşaat mühendisliğinin kurumsallaşmasında kritik bir rol üstlendi. Akademik kariyerinin en verimli yıllarını ODTÜ'de geçiren Ersoy, yetiştirdiği binlerce mühendisle ülkenin altyapı gelişimine yön verdi. İlerleyen yıllarda Boğaziçi Üniversitesi kadrosuna katılan bilim insanı, akademik yayınları ve sektörel standartlara yaptığı katkılarla mühendislik literatürüne adını kalıcı olarak yazdırdı.