Alanya Belediyesi zabıta ekiplerinin Avsallar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde, halk sağlığını tehlikeye atan bir zincir market şubesi tespit edildi. Yapılan incelemelerde, son tüketim tarihi geçmiş ve ambalajındaki tarih kısmı kasıtlı olarak tahrip edilmiş tavuk ürünlerinin raflarda yer aldığı belirlendi.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yasal mevzuata aykırı hareket eden işletme hakkında tutanak tutuldu. Söz konusu zincir market şubesinin ticari faaliyetleri, uygulanan idari yaptırım kapsamında üç gün süreyle durdurularak kapısına mühür vuruldu.

BAŞKAN ÖZÇELİK'TEN DENETİM VURGUSU

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, gıda güvenliği konusunda hiçbir taviz vermeyeceklerinin altını çizdi. Halk sağlığının korunmasının birincil öncelikleri olduğunu belirten Özçelik, vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesi adına ilçe genelindeki rutin denetimlerin aralıksız devam edeceğini aktardı.

TÜKETİCİLER İÇİN GÜVENLİK UYARISI

Alanya gibi yoğun nüfus hareketliliğinin ve sıcak hava koşullarının yaşandığı bir bölgede, özellikle beyaz et gibi çabuk bozulan gıdaların tüketim tarihleri kritik önem taşıyor. Tüketicilerin ambalajı hasar görmüş veya tarihi silinmiş ürünleri satın almamaları, karşılaştıkları şüpheli durumları vakit kaybetmeden zabıta birimlerine bildirmeleri büyük önem arz ediyor.