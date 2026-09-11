Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), ağustos ayından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ülke genelinde sivrisinek ısırması sonucu enfekte olan toplam 18 vaka tespit edildi.

Raporlanan vakaların Utrecht, Kuzey Brabant, Kuzey Hollanda, Güney Hollanda, Overijssel ve Gelderland bölgelerinde görüldüğü aktarıldı. Hastalardan birinin bilimsel bir araştırma sırasında, diğerlerinin ise çeşitli şikayetlerle hastaneye başvurmaları üzerine teşhis edildiği belirtildi.

AVRUPA GENELİNDE VAKA SAYISI BİNİ GEÇTİ

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre, virüs kıta genelinde 15 ülkeye yayıldı. İtalya 516 vakayla ilk sırada yer alırken, Yunanistan'da 284, İspanya'da 88 ve Almanya'da 2 vaka kayda geçti. Avrupa genelinde toplam yerel vaka sayısının 1.086'ya ulaştığı açıklandı.

BATI NİL VİRÜSÜ NASIL SEYREDİYOR?

RIVM verileri, enfeksiyonun büyük oranda sessiz ilerlediğini gösteriyor. Hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 80'inde hiçbir belirti görülmezken, yüzde 19'luk kesimde grip benzeri semptomlar ortaya çıkıyor. Vakaların sadece yüzde 1'inde sinir sistemini etkileyen ağır nörolojik hastalık tablosu gelişiyor.

Virüs insandan insana doğrudan temasla bulaşmıyor, temel taşıyıcı olarak enfekte sivrisinekler öne çıkıyor. Bulaş riskini azaltmak için durgun su birikintilerinin kurutulması ve kişisel sivrisinek kovucu önlemlerin alınması halk sağlığı uzmanları tarafından temel korunma yöntemi olarak tavsiye ediliyor.