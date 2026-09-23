Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, sosyal yardımlarda yeni bir model olan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ni (GETAD) hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ekim ayı sonunda etki analizlerinin tamamlanması beklenen projeyle, Türkiye genelindeki dar gelirli vatandaşlara yönelik destekler yeniden şekillendirilecek.

Yeni düzenlemenin en belirgin özelliği, ülke genelinde uygulanan standart yardım tutarlarının yerine bölgesel ihtiyaçların merkeze alınması olacak. Bakanlık kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Antalya'da yaşayan bir ailenin yaşam maliyetleri ile Van'da yaşayan bir hanenin gereksinimleri ayrı kategorilerde değerlendirilecek.

GETAD SİSTEMİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Fert başına düşen asgari geliri güvence altına almayı hedefleyen sistem, dar gelirli hanelerin yanı sıra en düşük maaşı alan emeklileri de kapsama alanına dahil edebilecek. İhtiyaç durumuna göre kira, ısınma, gıda ve enerji harcamaları için nakdi veya ayni yardımlar sağlanacak. Kesin başvuru şartları, etki analizlerinin ardından netlik kazanacak.

ANTALYA İÇİN YARDIM TUTARI BELLİ Mİ?

Mevcut aşamada Antalya veya ilçeleri için açıklanmış kesin bir ödeme tablosu bulunmuyor. Ancak yeni sistemin bölgesel maliyetleri dikkate alacak olması, turizm ve tarım hareketliliğinin yoğun olduğu Antalya bölgesindeki yüksek kira ve yaşam giderlerinin yardım hesaplamalarına yansıması ihtimalini güçlendiriyor. Bu durum, bölgedeki dar gelirli ailelerin desteklenmesi açısından kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Sistemin yasal altyapısının ve bütçe planlamasının TBMM'deki 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından tamamlanması öngörülüyor. Gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılmasının ardından GETAD projesi 2027 yılı itibarıyla resmi olarak uygulanmaya başlanacak.