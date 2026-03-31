Oyuncu Aslı Bekiroğlu geçirdiği ameliyat sonrası yaşadığı sağlık sorunlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Bekiroğlu, rahmindeki miyomun alınması sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini ve bunun ardından uzun süren bir tedavi sürecine girdiğini açıkladı.

Genç oyuncunun anlattıkları, sağlıkta hata iddiaları ve hasta güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı.

“İKİ KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜM”

Yaklaşık iki yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Bekiroğlu, bu süreçte altı ayrı ameliyat geçirdiğini ve bir operasyon daha olacağını söyledi.

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan oyuncu, “İki tane çok ağır ameliyat geçirdim. İki kez ölümden döndüm. Altı ameliyat oldum, çok zorlandım” ifadelerini kullandı.

YANLIŞ MÜDAHALE İDDİASI

Bekiroğlu, ilk ameliyat sırasında yaşanan kritik hatayı şu sözlerle anlattı:

“Miyomu alırken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler. Sonrasında başka bir müdahaleyle bağırsağım dikildi ama süreç daha da ağırlaştı.”

Bu müdahale sonrası rektovajinal fistül geliştiğini belirten oyuncu, yaşadığı komplikasyonların hayatını ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

ZORLU TEDAVİ SÜRECİ

Yaşanan komplikasyonların ardından Bekiroğlu’na kolostomi (stoma) açıldı. Genç oyuncu, bu süreci daha kolay atlatabilmek için stomasına “Muhsin” adını verdiğini anlattı.

Ancak tedavi süreci burada da bitmedi. Sonrasında farklı operasyonlar geçiren Bekiroğlu’nun, karın kasından doku alınarak sorunlu bölgeye yerleştirildi.

Geçirdiği operasyonlar sonrası yürüme güçlüğü, kilo kaybı ve fiziksel deformasyon yaşadığını belirten oyuncu, sürecin psikolojik olarak da yıpratıcı olduğunu dile getirdi.

SADECE FİZİKSEL DEĞİL PSİKOLOJİK ETKİLER

Sağlık sorunlarının sadece fiziksel olmadığını vurgulayan Bekiroğlu, süreçte göz rahatsızlıkları ve yoğun baş ağrıları yaşadığını, stres kaynaklı sağlık problemleriyle de mücadele ettiğini söyledi.

Psikiyatrik destek aldığını belirten oyuncu, tedavi sonrası baş ağrılarının azaldığını ifade etti.

HUKUKİ SÜREÇ SİNYALİ

Bekiroğlu, yaşananlarla ilgili olarak hakkını arayacağını da açıkladı. “Ameliyatlarda hata yok denilerek geri çekildiler. Bu yüzden hakkımı aramaya karar verdim” sözleriyle sürecin hukuki boyuta taşınabileceğinin sinyalini verdi.

“HER ŞEY YOLUNA GİRECEK”

Zorlu sürece rağmen umutlu olduğunu ifade eden oyuncu, mevcut doktorlarına güvendiğini ve iyileşeceğine inandığını söyledi.

Bekiroğlu’nun yaşadıkları, sağlık sisteminde hasta güvenliği ve cerrahi müdahalelerde risk yönetimi konularını yeniden tartışmaya açtı.