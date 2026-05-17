Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi korumak ve piyasada adil rekabeti sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerde, 2026 yılı boyunca 1.258 işletmeye toplam 389,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını duyurdu. Ceza kararları, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından alındı.

Artan yaşam maliyetleri nedeniyle fiyat hareketlerinin yakından izlendiği bu dönemde açıklanan rakamlar, Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’daki tüketiciler açısından da önem taşıyor. Özellikle market, manav, e-ticaret ve toptan satış noktalarındaki fiyat denetimleri bayram öncesinde daha da sıklaştırıldı.

EN YÜKSEK CEZA MEYVE VE SEBZE FİYATLARINA

Bakanlığın açıklamasına göre, meyve ve sebze fiyatlarında olağanüstü artış yaptığı belirlenen 330 işletmeye toplam 215 milyon 115 bin 676 lira ceza kesildi. Bu kalem, yıl içindeki en yüksek idari yaptırım tutarı olarak öne çıktı.

E-TİCARET PLATFORMLARI DA DENETLENDİ

Yabancı menşeli e-ticaret platformlarına getirilen ithalat kısıtlamalarının ardından, yerli e-ticaret sitelerinde fiyat artışı yaptığı tespit edilen 840 işletmeye toplam 151 milyon 718 bin 280 lira idari para cezası uygulandı.

EKMEK VE SİMİTTE TARİFE DENETİMİ

Ekmek ve simit satışlarında tarifeye aykırı uygulamalar yaptığı belirlenen 75 işletmeye toplam 12 milyon 953 bin 700 lira ceza verildi. Temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 13 işletmeye ise 9 milyon 643 bin 310 lira idari yaptırım uygulandı.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DENETİMLER ARTACAK

Bakanlık, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, zincir marketler, gıda ve bayramlık ürün satan işletmeler, otogarlar ve toptan satış merkezlerinin yakın takibe alındığını bildirdi. Vatandaşların mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulamanın titizlikle incelendiği vurgulandı.

ALANYA’DA TÜKETİCİLER İÇİN YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Turizm sezonunun hız kazandığı Alanya’da da fiyat hareketleri hem yerli halk hem de ziyaretçiler tarafından yakından izleniyor. Özellikle gıda, ulaşım ve perakende sektörlerinde yapılacak denetimlerin yaz aylarında daha da önem kazanması bekleniyor.