CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Alanya başta olmak üzere Antalya bölgesinde uygulanan yabancı ikamet kısıtlamalarının turizm, emlak ve ticaret sektörlerini ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Alanya'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirten Kaya, taksiciden manava, restoran işletmecisinden butikçiye, emlakçıdan inşaat sektörüne kadar birçok kesimin mevcut uygulama nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadığını ifade etti.

“ESNAFIMIZ BİR GECEDE ZOR DURUMA DÜŞTÜ”

Kaya, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz hafta Alanya’mızda esnafımızı ziyaret ettim. Taksicisinden manavına, restoran işletmecisinden butikçisine, emlakçısından inşaatçısına kadar birçok esnafımız bir gecede getirilen ikamet kısıtlaması nedeniyle zor duruma düştü.”

“ALANYA VE ANTALYA MİLYARLARCA DOLAR DÖVİZ KAYBETTİ”

Uygulamanın yalnızca bireysel başvuruları değil, bölge ekonomisini de etkilediğini savunan Kaya, Alanya ve Antalya'nın önemli miktarda yabancı yatırım ve döviz kaybı yaşadığını söyledi.

“Sayın Mehmet Şimşek yeni yatırımcı çekmeye çalışırken biz elimizin altındaki nitelikli yabancı yatırımcıyı kaybettik” diyen Kaya, mevcut politikanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“ALANYA TÜRKİYE’YE KATKI SAĞLIYOR”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e seslenen Kaya, “İstanbul Finans Merkezi Türkiye’ye katkı sağlayacak da Alanya başka ülkeye mi katkı sağlayacak?” sözleriyle Alanya’nın ülke ekonomisindeki rolüne dikkat çekti.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Aykut Kaya, ikamet sorununa ilişkin iki temel öneri sundu:

• İkamet için gerekli konut alım bedelinin 100 bin dolara düşürülmesi

• Mahalle bazlı yabancı kotasının kaldırılarak ilçe bazlı sisteme geçilmesi

Bu düzenlemelerin hem yabancı yatırımcı ilgisini artıracağını hem de Alanya’daki ticaret ve emlak piyasasına yeniden hareket kazandıracağını ifade etti.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

Sorunun artık ertelenemeyeceğini söyleyen Kaya, hükümete çağrıda bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bıçak kemiğe dayandı. Bekleyecek zaman da sebep de kalmadı. Bu sorunun çözümü için atılacak her adıma sonuna kadar destek vermeye hazırız.”

Alanya’da uzun süredir gündemde olan yabancı ikamet kısıtlamaları, özellikle emlak, inşaat, turizm ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler tarafından yakından takip ediliyor.