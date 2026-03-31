Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde kader maçına çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelirken, mücadele öncesi iki takımın ilk 11’leri netleşti.

TARİHİ MAÇ PRİŞTİNE’DE

Karşılaşma, Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 21.45’te başlayacak.

KAZANAN DÜNYA KUPASI’NA GİDİYOR

Final niteliği taşıyan bu kritik karşılaşmayı kazanan taraf, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Normal sürede eşitlik bozulmazsa uzatma ve ardından penaltı atışları devreye girecek.

FİNAL YOLU

A Milli Takım, yarı finalde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Kosova ise Slovakya’yı 4-3 yenerek bu aşamaya geldi.

İki ekip daha önce 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde karşı karşıya gelmiş, Türkiye bu maçları 2-0 ve 4-1 kazanmıştı.

24 YILLIK HASRET

Türkiye, 2002 Dünya Kupası’nda elde ettiği üçüncülüğün ardından 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’na katılmak için sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlılar, tarihinde daha önce 1950, 1954 ve 2002 olmak üzere üç kez turnuvada yer aldı.

İLK 11’LER

Kosova: Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Muslija, Rexhbecaj, Asllani, Muriqi.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Kerem.