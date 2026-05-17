Kocaeli’de düzenlenen bir etkinlik, üniversite öğrencilerinin tepkisine neden oldu. İddiaya göre, KYK yurtlarının WhatsApp gruplarında paylaşılan mesajlarda öğrencilere “4 sanatçı konseri ve Kocaeli gezisi yapılacak, katılım ücretsiz” denildi. Etkinliğin siyasi bir organizasyon olduğuna ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

sendika.org’un haberine göre, etkinlik duyurusunda öğrencilere form doldurarak katılım sağlayabilecekleri bildirildi. Mesajı paylaşan kişi programı “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi gezisi” olarak tanıttı.

ALANA GİDİNCE ETKİNLİĞİN NİTELİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli’ye götürülen öğrenciler, etkinlik alanına ulaştıklarında bunun bir gezi ya da konser organizasyonu değil, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Gençlik Şöleni” olduğunu fark etti. Bazı öğrenciler duruma tepki gösterdi.

“GEZİ DEĞİL, GENÇLİK ŞÖLENİ” SAVUNMASI

Haberde yer alan bilgilere göre, öğrencilerin itirazları üzerine AK Parti Devrek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Taha Sıvacı, kendilerine böyle bir programın “gezi” olarak aktarılmadığını söyledi. Sıvacı, etkinliğin bir miting değil “gençlik şöleni” olduğunu savundu.

ÖĞRENCİLERİN ALANDAN AYRILMASINA İZİN VERİLMEDİĞİ İDDİASI

Program akışına göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 19.00’da etkinlik alanına gelmesi planlandı. Öğrencilerin ise sabah saat 06.00’dan itibaren stadyum alanında bekletildiği ve ayrılmak isteyen bazı kişilerin çıkışına izin verilmediği öne sürüldü.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

Olayın sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte, öğrencilerin siyasi içerikli bir programa önceden açık bilgi verilmeden götürüldüğü iddiası kamuoyunda tartışma yarattı. Konuya ilişkin resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

Bu gelişme, üniversite öğrencilerine yönelik etkinlik duyurularında şeffaf bilgilendirme yapılmasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.